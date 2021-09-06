Redmi Buds 3 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi’nin gözde alt markası Redmi bugün yepyeni bir kulaklığı görücüye çıkardı. Redmi Buds 3 olarak bilinen kulaklıklar, harika özelliklerle ve 30 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Gelin Redmi’nin yeni kulaklıklarıma birlikte göz atalım.

Redmi Buds 3, yarı kulak içi tasarımı benimserken, şarj kutusu Apple AirPods’unkine benzer kompakt bir kare kutu tasarımıyla geliyor. Kulaklıkların her biri yalnızca 4,5 gram ağırlığında, bu da çok hafif oldukları anlamına geliyor. Tasarım ayrıca kulak kanalının eğrisine daha iyi uymalarını ve daha rahat bir kullanım deneyimi getirmelerini sağlıyor.

Kulaklık, Qualcomm QCC3040 yüksek enerjili çip ile donatılmış ve Qualcomm aptX Uyarlamalı ses kod çözme teknolojisini destekliyor. Sabit bir bağlantı sağlarken 95ms kadar düşük tam bağlantı gecikmesi ile daha iyi bir dinleme deneyimi sağlıyor.

Ses kalitesi açısından Redmi Buds 3, daha fazla ses ayrıntısını geri yükleyebilen yerleşik 12 mm büyük boyutlu kompozit diyafram hareketli bobine sahip. Xiaomi Audio Lab ayarı altında, zengin bir bas ve tiz çıkışı sağlıyor.

Ayrıca kulaklıkta, Qualcomm’un çevresel gürültüyü dinamik olarak azaltabilen ve aramalar sırasında yankıyı azaltabilen cVc gürültü azaltma teknolojisi ile birleştirilmiş iki adet yüksek hassasiyetli yerleşik mikrofon bulunuyor.

Pil ömrü açısından Redmi Buds 3, her biri tek bir şarjla 5 saate kadar dayanabiliyorken, şarj kutusuyla kullanım süresi 20 saate kadar uzatılabiliyor. Ayrıca şirket, 10 dakikalık bir şarjın 1,5 saate kadar oynatma sağlayabileceğini iddia ediyor.