Redmi Buds 4 Lite Yakında Dünya Çapında Piyasaya Çıkabilir

Xiaomi, Watch 3, Band 2 ve K60 akıllı telefon serilerinin yanı sıra Aralık 2022‘de Çin’de Buds 4 Lite TWS kulaklıklarını tanıttı. Yeni işitme cihazları, hafif bir tasarım, etkileyici bir ses ve uygun bir fiyat etiketi ile piyasaya çıktı.

Marka henüz Buds 4 Lite’ı küresel pazara getirmedi. Fakat yakında bu işler değişiyor gibi görünüyor. Çünkü kulaklıklar TDRA sertifikasını aldı ve bu da yakınlardaki bir uluslararası lansmana işaret ediyor.

Redmi Buds 4 Lite, M2236E1 model numarasıyla Telekomünikasyon ve Dijital Devlet Düzenleme Kurumu (TDRA) BAE sertifikası aldı. Yetkili makam, yeni kulaklıkların herhangi bir özelliğini açıklamasa da, yakında piyasaya çıkacağına dair ipuçları veriyor.

Bu TWS kulaklıklar, saplı bir tasarıma sahip ve düşük bozulma, daha zengin bas ve daha net yüksek tonlar sunduğu iddia edilen 12 mm’lik dinamik bir sürücüyle geliyor. Sadece kılıfı açarak kulaklıkları akıllı telefona bağlamanıza izin veren Google Fast Pair desteği var. Ayrıca tek dokunuşla Android telefonunuzla eşleştirebilirsiniz. Kulaklıklar, daha hızlı ve daha kararlı bağlantı için Bluetooth 5.3‘e sahip.

Redmi, kulaklıkların şarj başına 5 saate kadar çalma süresi sunduğunu iddia ediyor. Şarj kasasının toplamda 20 saate kadar yedekleme sağladığı söyleniyor. Redmi Buds 4 lite, aramalar için düşük gecikme süresi ve yapay zeka gürültü engelleme özelliğiyle geliyor.

Redmi kulaklıklar, IP54 suya ve toza dayanıklı bir yapıya sahip ve ayrıca hafif. Müzik çalmak ve duraklatmak, aramaları cevaplamak ve daha fazlası için dokunmatik kontroller var. Kulaklıklar küresel pazarda yaklaşık 30 dolara mal olacak.