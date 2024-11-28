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Xiaomi uygun fiyatlı Redmi kulaklıklarını duyurdu. Marka, uzun zamandır sızıntılara konu olan Redmi K80 telefon serisini lanse etti ve tanıtım etkinliğinde yeni kulak içi kulaklıklar da sunuldu. Redmi Buds 6 Pro ve Gaming Edition sürümü özellikleri tanıtıldı. Uygun fiyatı, üstün özellikleri ve şık tasarımları ile dikkat çeken Redmi Buds 6 Pro ve Redmi Buds 6 Pro Gaming Edition hakkında merak edilenler içerikte…

Redmi Buds 6 Pro ve Gaming Edition Sürümü Özellikleri Tanıtıldı!

Çinli teknoloji devi Xiaomi, yeni kulaklık modellerini tanıtımını gerçekleştirdi. Xiaomi’nin alt markası olan Redmi TWS kulaklıklar Buds 6 Pro ve Buds 6 Pro Gaming Edition özellikleri belli oldu. Oldukça uygun fiyatla piyasaya sürülecek olan kulaklıkların niteliklerine bakalım…

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Redmi Buds 6 Pro; 6.7 mm piezoelektrik seramik çift sürücü ile 11 mm titanyum kaplamalı dinamik sürücüden gücünü almakta. Oldukça kaliteli ses çıkışına sahip olan kulaklığın ses ayarı, Xiaomi Golden Ears takımı tarafından yapılmış durumda. Güçlü baslar, net tizler ve dolgun seviyede orta sesler vaat eden kulaklıklar selef modeline göre oldukça etkileyici performansa sahip. Kulaklığın yüksek frekans ses yoğunluğu yaklaşık yüzde 10 bandında artırılmış.

Dikkat çekici bir akustik teknolojisine sahip olan Buds 6 Pro modeli; LDHC 5.0, MIHC ve LC3 kodeklerini desteklemekte. Bunların yanı sıra cihazda gürültü engelleme özelliği de mevcut. Bu kapsamda Deep Space Noise Reduction 2.0 teknolojisine sahip olan kulaklık 55 dB seviyesine kadar gürültüyü engelleyebilmekte.

36 Saat Pil Ömrü

Redmi Buds 6 Pro kayıt kısmında; 3 mikrofonlu, yapay zeka desteği bulunan ENC özelliği barındırmakta. Bu özelliği ile de cihaz rüzgar sesini tolere ederek görüşme kalitesini üst seviyelere çıkarmakta. 36 saat pil ömrü sağlayan Redmi bütçe dostu kulaklık, hızlı şarj desteğine de sahip. 5 dakikalık hızlı şarj ile 2 saatlik bir kullanım sunan cihaz bu özelliği ile emsalleriyle arayı açıyor diyebiliriz.

Redmi Buds 6 Pro Gaming Edition özelliklerine baktığımızda ise pek çok niteliğinin Pro modeli ile aynı olduğunu söyleyebiliriz. Redmi bu sürümde oyunculara özel olarak bazı nitelikleri eklemiş durumda. Bu bağlamda öncelikle 20 ms’lik oldukça düşük bir gecikme süresi ile çalıştığını aktaralım. 130 metre mesafeye kadar ses iletimi sağlayan kulaklık 67 W hızlı şarj desteği barındırmakta.

Fiyatı Ne Kadar, Ne Zaman Satışa Çıkacak?

Redmi Buds 6 Pro ve Gaming Edition fiyatı konusunda yukarıda da cihazların uygun fiyatlı olduğunu aktarmıştık. Her iki modelde uygun fiyata muhteşem bir performansla geliyor. Bu kapsamda Redmi Buds 6 Pro fiyatı 55 dolar civarında; Redmi Buds 6 Pro Gaming Edition fiyatı ise yaklaşık 70 dolar seviyelerinde satışa sunulacak. Kulaklıkların 3 Aralık 2024 tarihinde Çin pazarına çıkacağı bilinmekte. Global pazara ne zaman geleceği ise henüz belli değil.