Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Redmi Buds 6 Serisi Satışa Çıktı, İşte Fiyatı ve Özellikleri! Teknoloji Haberleri Redmi Buds 6 Serisi Satışa Çıktı, İşte Fiyatı ve Özellikleri! Emine Emre 1 Görüntüleme

Xiaomi yeni, uygun fiyatlı ve üstün özellikli kulaklıklarını küresel pazara çıkardı. Hem tasarım bakımından hem de özellik bakımından cezb edici niteliklere sahip olan Redmi Buds 6 Active ve Redmi Buds 6 Lite fiyatlarıyla da oldukça ilgi çekiyor. Xiaomi Türkiye resmi web sitesinde Redmi Buds 6 serisi satışa çıktı. İşte fiyatları ve özellikleri…

Redmi Buds 6 Serisi Satışa Çıktı

Xiaomi’nin uygun fiyatlı kulaklıkları Redmi Buds 6 Active ve Redmi Buds 6 Lite küresel pazarda satışa sunuldu. Bu kapsamda ülkemizde de piyasaya çıkan Bluetooth kulaklıklar fiyat performans ürünleri diyebiliriz. Gürültü engelleme özelliği, uzun pil ömrü ile ilgi çeken cihazların niteliklerini ve fiyatlarını açıklayalım…

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Xiaomi Redmi Buds 6 Active Özellikleri ve Fiyatı

Redmi Buds 6 Active Bluetooth kulaklığın öncelikle Türkiye fiyatını açıklayalım; yaklaşık 520 TL. Oldukça uygun fiyatla piyasaya sunulan Redmi Buds 6 Active dört farklı renk opsiyonu ile geliyor. Bunlar; pembe, beyaz, siyah ve online satışa özel olan mavi. 14.2 mm dinamik sürücüye sahip olan kulaklık çift mikrofonlu gürültü azaltma özelliği sayesinde gelişmiş ses netliği sunuyor.

4 m/sn’ye kadar olan rüzgar gürültüsünü engelleyebilen Redmi kulaklık şarj kutusu ile birlikte 30 saate kadar pil ömrü ve tek şarj ile 6 saate kadar kullanım ömrü ile geliyor. Sesli asistan desteği olan Redmi uygun fiyatlı kulaklık IPX4 sertifikasına sahip ve bu sayede suya karşı dayanıklılık sağlıyor. Cihazın diğer özelliklerini ayrıntılı bir şekilde listeleyelim…

14.2 mm dinamik sürücü

Çift mikrofonlu gürültü azaltma

Beş dahili EQ ayarı

Kavisli yarı kulak içi ve ergonomik tasarım

ve ergonomik tasarım Sesli asistan desteği

Bluetooth 5.4 bağlantısı

Kolay eşleştirme ve hızlı bağlantı (Google Fast Pair)

IPX4 sertifikası

Xiaomi Earbuds ile özelleştirme

Pil kapasitesi: 37 mAh (kulaklıklar), 475 mAh (şarj kutusu)

Pil ömrü: 30 saat (şarj kutusuyla), 6 saat (tek şarjla)

Şarj bağlantı noktası: USB-C

Xiaomi Redmi Buds 6 Lite Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi uygun fiyatlı kablosuz kulaklardan bir diğeri olan Redmi Buds 6 Lite fiyatı da oldukça cazip ve yaklaşık 650 TL. Cihaz beyaz, mavi ve siyah renk opsiyonları ile gelmekte. 12.4 mm titanyum diyafram sürücüye sahip olan Redmi Buds 6 Lite 40 dB’ye kadar aktif gürültü engelleme özelliğine sahip. Bununla birlikte cihaz yapay zeka teknolojisi ile donatılmış ve AI destekli gürültü azaltma özelliği bulunan çift mikrofon ile geliyor.

Tek şarj ile 7 saate kadar kullanım imkanı sunan kulaklık, şarj kutusu ile birlikte 38 saate kadar kullanım imkanı sağlıyor. Redmi Buds 6 Lite konforlu bir kullanım sağlıyor ve AAC yüksek kaliteli ses özelliğine sahip. Bluetooth 5.3 bağlantısı bulunan Xiaomi kablosuz kulaklığın diğer özelliklerini detaylı bir şekilde listeleyelim…