Redmi G Dizüstü Bilgisayarı Ray Tracing (Işın İzleme) Özelliği ile 22 Eylül’de Geliyor

Redmi‘nin yaklaşan G oyun dizüstü bilgisayarı 22 Eylül‘de resmi olacak ve Redmi’nin resmi Weibo hesabına göre ışın izlemeyi destekleyecek.

Xiaomi Notebook Weibo hesabında şu ifadeler yer aldı: “Redmi’nin marka misyonu, yüksek kaliteli ürünleri popüler hale getirmek ve oyunları seven her oyuncunun yüksek kaliteli ışın izlemenin keyfini çıkarabilmesi için aynı sınıftaki yenilmez yüksek performanslı hafif oyun dizüstü bilgisayarı olmaktır. Yeni nesil Redmi G oyun notebookunun yeni hedefi olan oyun deneyimi.”

Geçen yılki Redmi G‘nin halefi – 10. nesil Core i5-10300H ve Nvidia GTX 1650 Ti‘ye sahip 16,1 inç 1080p 144Hz dizüstü bilgisayar – bu yılki Redmi G 2021’in bir Nvidia RTX 3050, RTX 3060 ve hatta bir RTX 3070 ekran kartları ile gelmesi bekleniyor.

Yukarıda bahsedilen ekran kartlarının tümü, oyunlara gerçekçi gölgeler ve yansımalar getiren ışın izlemeyi destekler. Işın izleme, 3050/3060 4K video kartlarında çok işe yaradığını kanıtladı, bu nedenle Redmi G 2021‘den 1080p oyun deneyimi beklemeliyiz.

Işın izleme, daha gerçekçi gölge ve yansıma efektleri elde ederken, aynı zamanda yarı saydamlığı ve saçılmayı büyük ölçüde iyileştirerek, insan gözünün gördüğüne benzer daha gerçekçi bir sahne efekti getirir.

Söylentiye göre Redmi G bu yıl Intel ve Ryzen versiyonuyla gelecek. sRGB spektrumunun %100‘ünü ve muhtemelen 144 Hz‘yi destekleyen 16.1 inçlik ekranını koruyacak. Diğer özellikleri arasında 1080P ekran, 64 GB‘a kadar RAM desteği ve 512 GB SSD sürücü beklenmektedir.