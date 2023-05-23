Redmi G27Q 2K Oyun Monitörüyle Tanışın!

Xiaomi, geçmişte hem oyun hem de genel kullanım için bazı monitörler ve TV’ler piyasaya sürdü. Bu ayın başlarında şirket, e-spor sınıfı 144 Hz yenileme hızına ve HDMI 2.1 arayüzüne sahip Redmi Max 90 inç TV‘yi piyasaya sürdü. Bugün marka, Redmi G27Q oyun monitörünün lansmanı ile portföyüne bir yenisini ekledi. 27 inçlik ekran, 2K çözünürlük ve 165 Hz yenileme hızıyla geliyor.

Monitör, 2K çözünürlük olarak da bilinen 2560×1440 piksel çözünürlüğe sahip 27 inç ekranla geliyor. IPS paneli, geniş görüş açıları ve doğru renkler sağlıyor. Oyuncular, daha pürüzsüz ve akıcı bir deneyim sunması gereken 165 Hz yenileme hızı desteğini takdir edeceklerdir. Yenileme hızı, herhangi bir oyun monitörünün önemli bir özelliği doğrusu. Daha yüksek yenileme hızı, eylemi daha net görmenizi ve daha hızlı tepki vermenizi sağlıyor.

Monitör 1 ms tepki süresiyle geliyor, yani ekrandaki görüntüdeki değişikliklere 1 milisaniyede yanıt vererek hareket bulanıklığını azaltıyor. 16,7 milyon renk görüntüleyebilir ve yüksek dinamik aralıklı (HDR) ekranlar için bir sertifika olan DisplayHDR400 standardını karşılıyor. Ayrıca Redmi G27Q, sRGB renk gamının %100’ü ve DCI-P3 renk gamının %95’i ile birlikte geliyor.

Monitör, diğer cihazlara bağlanmak için çeşitli arabirimlere sahip. Ana arabirim, 65 W ters güç kaynağını destekleyen çok işlevli bir USB-C bağlantı noktasından oluşuyor. Diğer arabirimler arasında DisplayPort 1.4, HDMI ve 3,5 mm ses bulunuyor. Tüm bu özellikler, uygun fiyatlı seçenekler arıyorsanız Redmi monitörünü ideal bir seçim haline getiriyor. Monitörün fiyatı ise 198 dolar olarak belirlendi.