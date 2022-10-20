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Redmi Gaming TV X Pro Görücüye Çıktı!

Xiaomi, Redmi Gaming TV X Pro'yu duyurdu. Akıllı TV, sırasıyla 415 dolar 595 dolar olarak fiyatlandırılan 65 inç ve 75 inç versiyonlarda satışa çıktı.

Ayşen Sıla

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Redmi-Gaming-TV-X-Pro

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Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, dün Redmi markası altında yeni bir oyun TV piyasaya sürmeyi planladığını duyurmuştu. Şirket şimdi Redmi Gaming TV X Pro‘yu duyurdu. Akıllı TV, sırasıyla 415 dolar 595 dolar olarak fiyatlandırılan 65 inç ve 75 inç versiyonlarda satışa çıktı.

Bir oyun TV’si olarak Redmi Gaming TV X Pro, tüm modellerde 120Hz yenileme hızı ve 120Hz MEMC desteğiyle geliyor. Ayrıca, 4096 düzeyinde parlaklık ayarı elde edebilen ve değişken yenileme hızını (VRR) destekleyen, donanım düzeyinde bölümlenmiş bir arka ışık içeriyor. Değişken yenileme hızı, ekranın yırtılmasını önlemek için ekran yenileme hızını oyun çıktı kare hızıyla akıllıca eşleştiriyor.

Özellikle Redmi Gaming TV X Pro, 3840 x 2160 piksel çözünürlüğe, %94 DCI-P3 geniş renk gamına, ΔE≈2, 1,07 milyar renkli ekrana sahip ve Dolby Vision ve Dolby Atmos’u destekliyor. Ayrıca akıllı TV bir oyunun başladığını algıladığında otomatik olarak düşük gecikme modunu (ALLM) açıyor. Gereksiz işlevleri eşit derecede kapatıyor ve oyun görüntüleme gecikmesini optimize ediyor.

Redmi-Gaming-TV-X-Pro

Çekirdek performans açısından, TV, 3 GB RAM ile eşleştirilmiş dört çekirdekli bir A73 yongası ile donatılmış ve 32 GB depolama alanı var. AMD FreeSync Premium profesyonel oyun sertifikasını geçmiş ve konsollar, bilgisayarlar ve birçok cihaz için uygun.

Aynı zamanda Redmi Gaming TV X Pro, Redmi ve Migu Kuaiyou arasındaki işbirliği sayesinde kullanıcıların 40’tan fazla şaheseri indirmeden oynamalarına olanak tanıyan bulut oyunlarını da destekliyor.

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