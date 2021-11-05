Redmi Note 11 vs Redmi Note 10 Karşılaştırma

Yeni Redmi Note 11 serisi çok büyük bir ilgiyle karşılaştı. Peki Redmi Note 10 mu yoksa Redmi Note 11 almak mantıklı ? Bu iki telefonun da artıları ve eksileri var. Örneğin Redmi Note 11, 5G bağlantısı gibi birkaç önemli iyileştirme vaat ediyor. Fakat Redmi Note 10 da bir tık daha ucuz. Bu yazımızda her iki telefona da kısaca bir göz atacağız.

Redmi Note 11 vs Redmi Note 10

Tasarım

Redmi Note 11 ile önceki model arasında tasarım açısından etkileyici bir değişiklik yok. Nitekim her iki telefonun da bir arka kapağı ve polikarbonattan yapılmış bir profili var. Kamera modülünde ise önemli bir fark var. Çünkü Redmi Note 11’de daha büyük ve daha az miktarda sensör var. Ayrıca Redmi Note 10 daha ince ve hafif olmasının yanı sıra daha küçük bir ekrana sahip olduğu için daha kompakt bir telefon. Her iki telefon da toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklı olmasını sağlayan IP53 sertifikasına sahip. Ayrıca ekranları Corning Gorilla Glass ile korunuyor.

Ekran

Daha eski bir model olmasına rağmen Redmi Note 10 aslında daha iyi bir ekrana sahip. 6.43 inç diyagonal ve 1080 x 2400 piksel Full HD+ çözünürlüğe sahip Süper AMOLED panelle geliyor. Yeni Redmi Note 11, daha yüksek 90 Hz yenileme hızına ve aynı Full HD+ çözünürlüğe sahip ancak panel bir IPS. Ayrıca Super AMOLED teknolojisi, daha parlak renkler ve daha derin siyah sağlayarak daha iyi bir genel görüntü kalitesi sunuyor. Bu arada Redmi Note 10’un daha küçük bir ekrana sahip olduğunu unutmayın: 6,43 inç vs 6,6 inç. Nitekim her iki telefonda da parmak izi okuyucu, güç tuşunun yanına monte edilmiş durumda.

Donanım

Görüntü kalitesi söz konusu olduğunda daha düşük bir cihaz olsa da Redmi Note 11, üstün işlemcisi sayesinde çok daha iyi bir donanım departmanına sahip. Ayrıca 6 nm’de inşa edilen ve 2,4 GHz frekansında çalışan yeni MediaTek Dimensity 810 yonga setinden bahsediyoruz. Redmi Note 10’da bulunan Snapdragon 678’den farklı olarak Dimensity 810, 5G bağlantısına sahiptir ve hatta daha yüksek CPU ve GPU performansı sağlıyor.

Redmi Note 10

Son olarak, Redmi Note 11 ile daha fazla RAM var. Ayrıca cihaz, 8 GB’a kadar RAM ile geliyor. Nitekim Redmi Note 10 tarafından sağlanan maksimum RAM miktarı ise 6 GB ile sınırlı. Redmi Note 11 ve Redmi Note 10, Android 11’i temel alıyor ancak Xiaomi’nin kendi Android özelleştirmesinin farklı sürümlerine sahip: sırasıyla MIUI 12.5 ve MIUI 12.

Kamera

Redmi Note 11’in arka tarafında sadece iki kamera var. Nitekim 50 MP ana sensör ve 8 MP ultra geniş kameradan bahsediyoruz. Ayrıca Redmi Note 10’da ise toplam dört arka kamera bulunuyor: 48 MP ana sensör, 8 MP çözünürlüğe sahip aynı ultra geniş kamera ve makrolar ve derinlik hesaplaması için bir çift 2 MP sensör. Ayrıca Daha düşük kamera sayısına rağmen Redmi Note 11, daha iyi ana kamerası sayesinde çoğu senaryoda daha iyi fotoğraflar çekiyor. Nitekim selfie kamerası bile Note 11’de daha iyi: Note 10’un 13 MP ön kamerasına kıyasla daha parlak fotoğrafları daha yüksek ayrıntıyla çekebilen 16 MP’lik bir sensör var.

Redmi Note 11

Pil

Redmi Note 11 ve Redmi Note 10, 5000 mAh kapasiteli ve 33W hızlı şarjlı, tamamen aynı pille donatılmış. Ancak buna rağmen, farklı bileşenlere sahip oldukları için pil ömrü farklı. Note 10’un AMOLED ekranı daha düşük tüketime sahipken Note 11’in Dimensity 810’u daha verimli: peki en uzun pil ömrünü hangi cihaz sağhip? Çoğunlukla kullanıma bağlı. Örneğin, Note 11 bekleme modunda daha uzun süre dayanırken; Note 10 daha yüksek ekran süresi vaat ediyor.

Xiaomi Redmi Note 11 ve Xiaomi Redmi Note 10 Teknik Özellik Karşılaştırması

Xiaomi Redmi Note 11 Xiaomi Redmi Note 10 KALINLIK VE AĞIRLIK 8,8 mm ve 195 gram 8.3 mm ve 179 gram EKRAN 6,6 inç, 1080 x 2400p (Full HD+), IPS LCD 6,43 inç, 1080 x 2400p (Full HD+), Süper AMOLED İŞLEMCİ Mediatek Dimensity 810, sekiz çekirdekli 2.4 GHz Qualcomm Snapdragon 678, sekiz çekirdekli 2.2 GHz RAM 4 GB – 6 GB – 8 GB 4 GB – 6 GB DEPOLAMA 128 GB – 256 GB 64 GB – 128 GB YAZILIM Android 11, MIUI Android 11, MIUI BAĞLANTI Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2, GPS Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS ARKA KAMERA Çift 50 + 2 MP Dörtlü 48 + 8 + 2 + 2 MP, f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 + f/2.4 ÖN KAMERA 16 MP 13 MP f/2.5 PİL 5000 mAh 5000 mAh ŞARJ Hızlı Şarj 33W Hızlı Şarj 33W SIM Çift SIM Çift SIM 5G Var Var SU GEÇİRMEZLİK Var, IP53 Var, IP53

Kararımız

Xiaomi’nin bütçe dostu telefonları arasında yer alan Redmi Note 10 ile Redmi Note 11 arasındaki en büyük fark kamerayla başlıyor. Note 11 daha az sensöre sahip olsa da daha iyi çekim kalitesi vaat ediyor. Ayrıca çok daha iyi bir performans ile geliyor. Öte yandan Redmi Note 10 çok daha kompakt ve çok daha iyi bir ekran kalitesine sahip. Her iki telefonun şarj kalitesi bile aynı. Yine de Note 10’un fiyatı, Redmi Note 11’den biraz daha ucuz. İhtiyaçlarınıza göre her iki telefondan birini gönül rahatlığıyla alabilirsiniz.

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