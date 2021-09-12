Galaxy A22 5G vs Redmi Note 10 5G vs Galaxy M21 2021

Samsung nihayet 5G bağlantısını bütçe dostu modellerde bile kullanmaya karar verdi. Buna katkı sağlayacak cihazlardan biri de harika özelliklerle ve çok uygun fiyata global pazara sunulan yeni Galaxy A22 5G olacak. Ancak bir çok rakibi var, bunlardan biri Xiaomi’nin Redmi Note 10 5G‘si. 5G bağlantısına aldırış etmeyen, ancak daha iyi bir cihaza sahip olmayı ve yine de çok tasarruf etmeyi tercih edenler için Samsung, Galaxy M21 2021 Edition‘ı da piyasaya sürdü. Hangisinin ihtiyaçlarınıza en uygun olduğunu bulmanızı sağlamak için bu üç cihazın özelliklerini karşılaştırdık.

Ayrıca bkz: Samsung Galaxy Z Fold 3 vs Galaxy S21 Ultra Karşılaştırması

Samsung Galaxy A22 5G vs Xiaomi Redmi Note 10 5G vs Samsung Galaxy M21 2021 Sürümü

Samsung Galaxy A22 5G Xiaomi Redmi Not 10 5G Samsung Galaxy M21 2021 Sürümü BOYUTLAR VE AĞIRLIK 167,2 x 76,4 x 9 mm, 203 gram 161,8 x 75,3 x 8,9 mm, 190 gram 159 x 75.1 x 9 mm, 192 gram EKRAN 6,6 inç, 1080 x 2400p (Full HD+), TFT 6,5 inç, 1080 x 2400p (Full HD+), IPS LCD 6,4 inç, 1080 x 2340p (Full HD+), Süper AMOLED İŞLEMCİ Mediatek Dimensity 700, sekiz çekirdekli 2.2 GHz Mediatek Dimensity 700, sekiz çekirdekli 2.2 GHz Samsung Exynos 9611, sekiz çekirdekli 2.3 GHz HAFIZA 4 GB RAM, 64 GB – 4 GB RAM, 128 GB – 6 GB RAM, 128 GB – 8 GB RAM, 128 GB – micro SD yuvası 4 GB RAM, 64 GB – 4 GB RAM, 128 GB – 6 GB RAM, 128 GB – 8 GB RAM, 128 GB – 4 GB RAM, 256 GB – 8 GB RAM, 256 GB – micro SD yuvası 4 GB RAM, 64 GB – 6 GB RAM, 128 GB – micro SD ayrılmış yuva YAZILIM Android 11, Tek Kullanıcı Arayüzü Android 11, MIUI Android 11, Tek Kullanıcı Arayüzü BAĞLANTI Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, GPS Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, GPS Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS KAMERA Üçlü 48 + 5 + 2 MP, f/1.8 + f/2.2 + f/2.4

8 MP f/2.0 ön kamera Üçlü 48 + 2 + 2 MP, f/1.8 + f/2.4 + f/2.4

8 MP f/2.0 ön kamera Üçlü 48 + 8 + 5 MP, f/2.0 + f/2.2 + f/2.2

20 MP f/2.2 ön kamera PİL 5000 mAh, 18W hızlı şarj 5000 mAh, hızlı şarj 18W 6000 mAh, hızlı şarj 15W EK ÖZELLİKLER Çift SIM yuvası, 5G Çift SIM yuvası, 5G Çift SIM yuvası

Tasarım

En modern ve güzel tasarıma sahip olan bir telefon tercih ediyorsanız, Xiaomi Redmi Note 10 5G‘yi seçin. Bu telefonlar arasında bir su damlası çentiği yerine delikli bir ekrana sahip olan tek cihaz. Ayrıca, bu iki Samsung bütçe telefonundan daha ince ve daha hafif bir telefon. Ayrıca yana monte edilmiş bir parmak izi okuyucusuna ve ön cam için Gorilla Glass 3 korumasına sahip. Tüm cihazlar birinci sınıf malzemeler yerine polikarbonat gövdeyle geliyor ve Samsung Galaxy M21 2021 Edition, daha küçük ekranı nedeniyle en kompakt olan model olarak tasarımda rakiplerini geçiyor.

Redmi Note 10 5G

Ayrıca bkz: Redmi Note 10 Pro İncelemesi

Ekran

Daha kaliteli bir ekran istiyorsanız Samsung Galaxy M21 2021 Edition‘ı seçin. Daha parlak renkler ve daha derin siyahlar gösteren AMOLED ekrana sahip tek model. Ne yazık ki yüksek bir yenileme hızına sahip değil ancak görüntü kalitesi iki rakibine göre daha etkileyici. Redmi Note 10 5G ve Samsung Galaxy A22 5G, 90 Hz yenileme hızlarına sahip ancak LCD panellerle geliyorlar. Redmi Note 10 5G, görüntü kalitesi açısından Galaxy A22 5G’den daha iyi ancak Galaxy A22 5G daha geniş bir ekrana sahip.

Yazılım

Samsung Galaxy A22 5G ve Redmi Note 10 5G‘de bulunan MediaTek Dimensity 700 yonga seti, Samsung Galaxy M21 2021 Sürümü’nde bulunan Samsung Exynos 9611’den daha iyi bir işlemci. Donanım karşılaştırmasının galibi Redmi Note 10 5G oluyor. Çünkü Galaxy A22 5G, 8 GB’a kadar RAM’e sahip, ancak Redmi Note 10 5G bu RAM özelliğini yanı sıra 256 GB’a kadar daha hızlı UFS 2.2 dahili depolama sunuyor. Ne yazık ki Samsung Galaxy M21 2021 Edition, daha kötü bir üretim süreciyle oluşturulmuş ve 5G desteği olmayan bir işlemciye sahip.

Galaxy A22

Kamera

En ilginç kamera bölümü ise Samsung Galaxy M21 2021 Edition’a ait. Önemli fark, ana kamera (her durumda 48 MP sensör) değil, ikincil sensörler diyebiliriz. Samsung Galaxy M21 2021 Edition, bu karşılaştırmadaki diğer cihazlardan daha iyi bir 8 MP ultra geniş kameraya ve hatta daha iyi bir 5 MP derinlik sensörüne sahip. Hatta çok daha iyi bir 20 MP ön kamera ile donatılmış (Redmi Note 10 5G ve Samsung Galaxy A22 5G’nin düşük kaliteli 8 MP selfie kamerası yerine).

Pil

Daha büyük bir pile sahip olan Samsung Galaxy M21 2021 Edition, 6000 mAh kapasitesi sayesinde daha uzun pil ömrü sunabiliyor. Bu bölümdeyse rakiplerini elemeyi başarıyor.

Kararımız

Eğer iyi bir performans ve tasarım arayışındaysanız kararınızı Redmi Note 10’dan yana kullanabilirsiniz. Fakat pil ömrü ve kamera açısından daha iyi olan Samsung Galaxy M21 2021 Edition da iyi bir telefon. Tercihi size bırakıyoruz.