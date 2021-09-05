Xiaomi’nin gözdesi Redmi Note 10 Pro, üst bütçe segmentine giriyor ve Redmi Note 9 Pro‘nun bir üst modeli olarak karşımıza çıkıyor. Global pazarlarda Redmi’nin Note 10 serisinin en yeteneklisi ve paranın karşılığını en iyi şekilde veren telefonların arasında. Yerleşik, makul RAM ve depolama seçenekleri, yüksek pikselli bir kamera ve büyük bir pil ile sağlam bir Snapdragon işlemci vaat ediyor. Bu becerikli telefonu gelin yakından inceleyelim.

Redmi Note 10 Pro İncelemesi

Tasarım

Redmi Note 10 Pro, cam ve metal bir levhayla kaplı gibi görünebilir, ancak değil. Telefonun ön yüzünü ve kavisli arka camı kaplayan Gorilla Glass 5‘i takdir ediyoruz, ancak orta çerçeve plastikten yapılmış. Redmi, telefona üst düzey bir görünüm vermek için elinden gelenin en iyisini yaptı ve çoğunlukla ikna edici bir iş çıkardı.

İnce bir cihaz, Redmi, kalınlığı kontrol altında tutmak için her şeyi yapmış gibi görünüyor. Ayrıca, malzemeler olduğundan daha lüks görünen çok parlak bir parlaklığa cilalanmış. Telefonun üst ve alt kenarlarının sadece düz değil mat olmasını sevdik. Bu, telefona biraz kişilik kazandırmaya yardımcı oluyor doğrusu.

Telefonun dört kenarına dağılmış çok sayıda işlevsel öğe var. Sağ kenarda ses açma/kapatma düğmesi ve birleşik güç/ekran kilidi düğmesi bulunuyor. Güç düğmesinin de parmak izi okuyucusu olması, hem antrenman hem de günlük kullanım konusunda bana herhangi bir sıkıntı yaşatmadı.

Bu düğmelerin iyi bir eylemi var. Sol kenar, birleşik SIM/bellek kartı tepsisini barındırıyor. Tepsi aynı anda bir microSD kartı ve iki SIM kartı destekleyebiliyor. Altta bir USB-C bağlantı noktası ve (ister inanın ister inanmayın) üstte 3,5 mm kulaklık jakı var. Son olarak, telefonun üst ve alt kısmında stereo ses oluşturan hoparlör bulunuyor. Ses seviyesi çok iyi ama kalitesi kulağımıza biraz ince geldi.

Redmi, birbiri üzerine yığılmış iki öğeye sahip kamera modülü ile biraz abarttı. Arka kapağın saf sadeliğinden uzaklaşan yoğun bir tasarım var. İki katmanlı düzenlemeye ek olarak, bazı metinlerle birlikte siyah çerçeve içinde kapsüllenmiş parlak gümüş bir öğeye sahip. Telefon cebinizdeyken kamera modülünü kesinlikle hissedebiliyorsunuz.

Ekran

Note 10 Pro’nun ekranı, doğru performans ve kısıtlama dengesini sunuyor. Köşeden köşeye yaklaşık 6,7 inç boyutunda, çok büyük görünmeyen oldukça büyük bir ekran sergiliyor. Cam, daha sonra telefonun daha büyük orta çerçevesine yerleştirilen plastik bir alt çerçeveyle bağlanıyor. Ekranın etrafında ekstra bir milimetre siyah çerçeve oluşturuyor. Redmi, ekran-gövde oranının ne olduğunu söylemedi, ancak biraz alın ve çene kısmı var. Selfie kamerası için ortalanmış delikli ise küçük ve zararsız.

Bugünlerde birçok telefon 20:9 en boy oranı sunuyor, bu da telefonun nispeten ince bir yapıyı korumasına izin veriyor. Full HD+ çözünürlük iyi çalışıyor ve gözlerinizin bayram etmesi için bol miktarda piksel vaat ediyor. Keskin metinler, simgeler ve web sayfaları için 394ppi ekran yoğunluğunu fazlasıyla yeterli bulduk.

AMOLED paneli bol miktarda ışık sunuyor. 450 nit tipik parlaklığı değerlendiriyor ve tepe değerleri 1.200 nit’e ulaşıyor. Ekran 4.500.000:1 kontrast oranına sahip ve bu da ekstra mürekkepli siyahlar sağlıyor. YouTube ve Netflix mükemmel görünüyor.

Redmi Note 10 Pro, 120Hz’lik hızlı bir yenileme hızı sunuyor. Telefon 60Hz olarak ayarlanmış, ancak daha akıcı bir ekran deneyimi için hızı iki katına çıkarabilirsiniz. Fark yaratıyor. Telefon Full HD+ çözünürlükle sınırlı olduğu için Note 10 Pro’nun ekranını her zaman 120Hz’de kalacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, telefonun ekranı, oyun için daha iyi hale getiren 240Hz dokunmatik yanıt hızını destekliyor.

Performans ve Yazılım

Redmi Note 10 Pro, Snapdragon kararlılığında en hızlı performansa sahip değil, ancak en yavaş da çalışmıyor. Snapdragon 732G, Qualcomm’un Ağustos 2020’de piyasaya ilk kez sunulan orta sınıf bir işlemcisi. Daha iyi bir oyun deneyimi için daha yüksek saat hızları ve daha iyi GPU performansı sunması beklenen 730G’ye yapılan bir yükseltme olarak karşımıza çıkıyor.

Günlük kullanılabilirlik açısından Note 10 Pro, sağlam hızlarda çalışıyor. YouTube’da veya web’de gezinmek veya sosyal medyada gezinmek için kullandığımızda belirgin bir yavaşlama veya gecikme yaşamadık. Fakat oyun konusunda kayda değer olmasa da biraz kesinti yaşadığını söyleyebiliriz. Son olarak, telefon yalnızca LTE özellikli bir 4G cihaz. Bu cihazda 5G yok, bu yüzden dünyanın en iyi kablosuz hızlarını beklemeyin. Android 11, ana şirket Xiaomi’nin MIUI 12‘si ile birleştirildi. Daha da iyisi, telefon, bazı kullanılabilirlik sorunlarını çözmesi beklenen MIUI 12.5’e güncellendi.

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Pil

Redmi Note 10 Pro’nun çok iyi sunduğu bir özellik varsa, o da pil ömrüdür. 5.020mAh güç hücresi, Full HD ekran ve Snapdragon 732G için bir eşleşmeden daha fazlası diyebiliriz. Telefon fabrika ayarlarındayken (60 Hz’de Full HD), testten kaynaklanan ağır baskılar altında bir buçuk günü kolaylıkla geçirdi.

Ekran yenileme hızını maksimum 120 Hz’e çıkarırsanız, pil ömründe beklenen bir isabet alırsınız. Daha hızlı ekran hızı, daha fazla güç harcar ve genel pil ömründe yaklaşık yarım gün çalar. Bu, kahvaltıdan yatma saatine sorunsuz bir şekilde gidebileceğiniz anlamına geliyor, ancak telefon orta-ağır kullanımda tam bir günden fazla dayanmaz.

Telefon, Redmi Note 9 Pro’nun maksimum 18W’ına göre saygın bir hız ve bir gelişme olan 33W’a kadar kablolu şarjı destekliyor. Tüm pilin tamamen şarj olması yaklaşık 90 dakika sürüyor. Daha da iyisi, kutuda 33W’lık bir şarj cihazı var. Telefon kablosuz şarjı desteklemiyor ve bu fiyata bir telefonun bu özelliği taşımasını beklemiyoruz.

Kamera

Telefonda, standart, geniş, telemakro düzenlemesi bulunuyor. Geçenlerde Xiaomi Mi 11’de bir telemakro lens gördük. Redmi, yakınlaştırma görevlerini yerine getirmek için ana kameranın yüksek piksel sayısına güveniyor. Bu kullanıcı dostu bir kurulum mu?

Ana kamera bu fiyata bir telefon için gayet iyi. Odaklanma ve pozlama gibi fotoğrafçılık temelleri genellikle iyiydi. Herhangi bir şey olursa, telefon bazı kareleri az pozlama eğilimindeydi ve bu da ayrıntı kaybına neden oldu.

Note 10 Pro‘nun ultra geniş kamerası, eksiklikleri olsa da kullanılabilir. Bozulma düzeltme ayarı açıkken bile lenste biraz daha fazla optik bozulma olduğunu fark ettik. Bu, ufuk gibi düz çizgilerin biraz bükülmüş görüneceği anlamına geliyor. 8MP sensör, karşılaştığımız en iyi sensör değil ve birden fazla görüntüde istenmeyen parazitler gösterdi. Kabul edilebilir, ancak harika değil.

Telemakro lens ise optik bir destek sağlıyor, böylece telefonu doğrudan nesnenizin üzerinde tutmak yerine birkaç inç uzakta tutabilirsiniz. Sabit bir eliniz olduğu sürece keskin fotoğraflar çekiyor, ancak pozlama tutarsız diyebiliriz. Makro fotoğrafçılığın sorunu, çekimi yapmak için ihtiyacınız olan ışığı genellikle bulamamanızdan kaynaklanıyor.

Redmi, Note 10 Pro’ya portrelere yardımcı olması için 2MP derinlik sensörü de ekledi ve bunu takdir ediyoruz. Genel olarak, telefon portre çekerken oldukça iyi bir iş çıkarıyor. Arka planlar uygun şekilde bulanıktı, ancak bazen fotoğraf bir sahnenin içinde değil de üzerinde yüzüyormuş gibi görünüyordu.

Genişletilmiş çekim modları arasında gece, 108MP, kısa video, panorama, belge tarayıcı, vlog, ağır çekim, hızlandırılmış, çift video, uzun pozlama ve klon bulunuyor. Video kaydedici modu, film kareleri, süper makro ve hareket izleme dahil olmak üzere özel film modlarına sahip.

Son olarak video kısmından bahsedelim. Redmi, telefonu 30 fps’de 4K ile sınırladı, bu da biraz daha pahalı telefonlarla alabileceğiniz 60 fps çekim kadar pürüzsüz olmayan keskin videolarla sonuçlandı. Odak genellikle keskindi, pozlama iyiydi ve renkler doğruydu. Düşük ışıkta çekilen video, bir dokunuş grenli olma eğilimindeydi, ancak bu çok sıra dışı değil.

Redmi Note 10 Pro Özellikleri

Redmi Note 10 Pro Redmi Note 10S Redmi Note 10 Redmi Note 10 5G Ekran 6.67 inç Süper AMOLED

FHD+

120Hz 6,43 inç Süper AMOLED

FHD+

60Hz 6,43 inç Süper AMOLED

FHD+

60Hz 6,5 inç LCD

FHD+

90Hz İşlemci Qualcomm Snapdragon 732G MediaTek Helio G95 Qualcomm Snapdragon 678 MediaTek Boyut 700 GPU Adreno 618 Mali-G76 3EEMC4 adreno 612 Mali-G57 MC2 Veri deposu 6/8 GB 6/8 GB 4/6 GB 4/6 GB Depolama 64/128GB 64/128GB 64/128GB 64/128GB Pil 5.020mAh

USB-C

33W şarj 5.000mAh

USB-C

33W şarj 5.000mAh

USB-C

33W şarj 5.000mAh

USB-C

18W şarj Kameralar Arka:

108MP standart

8MP Ultra geniş

2MP makro

2MP derinlik sensörü



Ön:

16MP Arka:

64MP standart

8MP Ultra geniş

2MP makro

2MP derinlik sensörü



Ön:

13MP Arka:

48MP standart

8MP Ultra geniş

2MP makro

2MP derinlik sensörü



Ön:

13MP Arka:

48MP standart

2MP makro

2MP derinlik sensörü



Ön:

8MP Kulaklık Girişi Var Var Var Var Yazılım MIUI

Android 11 MIUI

Android 11 MIUI

Android 11 MIUI

Android 11 Renkler Oniks Gri

Buzul Mavisi

Gradyan Bronz Oniks Gri

Çakıl Beyaz

Okyanus Mavisi Oniks Gri

Çakıl Beyaz

Göl Yeşili Krom Gümüş

Grafit Gri

Gece Mavisi

Aurora Yeşili

Boyutlar ve ağırlık 164 x76.5 x 8.1mm

193g 160,46 x 74,5 x 8,29

mm 178,8 g 160,46 x 74,5 x 8,29

mm 178,8 g 161,81 x 75,34 x 8,92 mm

190g

Alınır Mı?

Bu telefonun artıları arasında stereo hoparlör, çift SIM kart desteği ve aynı anda bir hafıza kartının yanı sıra bir kulaklık girişi ve Gorilla Glass 5 gibi kullanıcı dostu tasarım öğeleri yer alıyor. Görüntü kalitesi ve yanıt verme söz konusu olduğunda da son derece iyi. Aynı şekilde, pil ömrü ve 33W şarj, Redmi Note 9 Pro‘ya göre biraz daha iyi diyebiliriz. Kamera kısmında çok az bozukluklar olsa da, o da çok iyi iş çıkarıyor. Tam bir fiyat performans telefonu olan Redmi Note 10 Pro’yu herkese tavsiye ediyoruz.

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