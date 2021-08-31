Redmi Note 10 Pro ve Pro Max’e Yeni Renk Seçeneği Eklendi

Redmi Note 10 Pro ve Redmi Note 10 Pro Max Mart ayında görücüye çıktı ve yalnızca üç renk seçeneği sunuyordu. Şimdi ise telefonlara yepyeni bir renk seçeneği geliyor. Dark Nebula olarak adlandırılan renk, geçmişte tanıtılan Kozmik Mor renk seçeneğini anımsatıyor.

Bu renk seçeneği, ‘Dark Knight’ renk çeşidi gibi parlak bir yüzeye sahip. Bu arada telefon serisindeki Glacial Blue ve Vintage Bronze renk versiyonları mat bir görünüme sahipti. Bu yüzden Dark Nebula rengi de çok şık bulduk.

Bu arada Xiaomi’nin gözdesi Redmi Note 10 Pro’dan da biraz bahsedelim. Redmi Note 10 Pro‘nun küresel modeli, Hindistan için satışa sunulan Redmi Note 10 Pro Max’e benzer özellikler sunuyor. Ekranı, 240 Hz dokunmatik örnekleme oranına sahip 6,67 inç 120 Hz AMOLED ekran panelinden oluşuyor.

Teknik özellik sayfası, ekranın SGS Eye Care Display Sertifikasına ve SGS “Kusursuz Pro” derecesine sahip olduğunu söylüyor. 8 GB’a kadar RAM ve 128 GB UFS 2.2 depolama alanına sahip bir Snapdragon 732G işlemciyle destekleniyor.

Dörtlü arka kameralar 108 MP geniş açılı kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP telemakro kamera ve 2 MP derinlik sensörü içeriyor. Ön kamerası 16MP f/2.45 sensörden oluşuyor. Diğer özellikler, yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcı, AI Face Unlock, Çok Fonksiyonlu NFC, stereo hoparlör, IR blaster, IP53 su geçirmezlik derecesi, 5020mAh pil ve 33W hızlı şarj desteği sunuyor.

Redmi Note 10 Pro, Android 11 tabanlı MIUI 12 ile çalışıyor. Glacier Blue, Gradient Bronze ve Onyx Grey renklerde satışa sunuluyor. Telefonda 6 + 64GB, 6 + 128GB ve 8 + 128GB RAM ve depolama seçeneği bulunuyor. Telefonun fiyatı 279 dolar ile 329 dolar arasında seçeneğe göre farklılık gösteriyor.