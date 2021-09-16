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Redmi Note Serisine, MIUI 12.5 Enhanced Edition Güncellemesi Geliyor!

Xiaomi Community China'daki resmi duyuru gönderisine göre, MIUI 12.5 Enhanced Edition güncellemesini alan ikinci partinin bir parçası olan toplam 7 akıllı telefon var. Bir tanesi hariç bu telefonların neredeyse tamamı Redmi Note modellerinden oluşuyor. Liste şu şekilde:

Ayşen Sıla

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XiaomiXiaomi MIX 4 lansman etkinliğinde MIUI 12.5 Enhanced Edition’ı tanıttı. Şirket, bir buçuk ay içinde bu yazılımın Çin’deki ilk uygun cihaz grubuna dağıtımını tamamladı. Bu nedenle, şimdi ikinci parti için planlarını açıkladı.

Xiaomi Community China’daki resmi duyuru gönderisine göre, MIUI 12.5 Enhanced Edition güncellemesini alan ikinci partinin bir parçası olan toplam 7 akıllı telefon var. Bir tanesi hariç bu telefonların neredeyse tamamı Redmi Note modellerinden oluşuyor. Liste şu şekilde:

Redmi Note 8
Redmi Note 9 4G
Redmi Note 9 5G
Redmi Note 10 5G
Xiaomi Mi 10 Youth Edition
Redmi Note 9 Pro 5G
Redmi Note 10 Pro 5G

Yukarıda listelenen telefonların 8 Ekim’den itibaren ‘Kararlı Beta’ sürümlerini almaya başlaması planlanıyor. Her şey yolunda giderse, tüm kullanıcılar için lansman önümüzdeki ayın sonunda gerçekleşebilir.

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KaynakNotebookcheck

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