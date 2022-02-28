Redmi Oyun Monitörü Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Birkaç yıl önce Xiaomi destekli Redmi markası; Redmi Display 1A ile pazardaki ilk monitörünü piyasaya sürdü. O zamandan beri şirket düzenli aralıklarla piyasaya yeni modeller sunuyor. Bugün şirket, yaklaşık 253 dolar fiyatla satışa çıkacak yeni bir oyun monitörünü piyasaya sürdü.

Yeni Redmi Oyun Monitörü, Full HD ekran çözünürlüğüne ve 240 Hz’e kadar yenileme hızına sahip 23,8 inç ekranla geliyor. Şirket, FAST IPS teknolojisini kullandığını ve 1 ms tepki süresine sahip olduğunu da ekliyor.

Aynı zamanda AMD FreeSync Premium sertifikasına sahip ve %100 sRGB renk gamına; DC Karartma desteğiyle geliyor. Bu arada Mavi Işıktan koruma sertifikasına sahip olduğunu da belirtelim.

Yeni 23,8 inç Redmi Oyun Monitörü üç taraftan dar çerçeveli bir tasarıma sahip. GÇ panelinde ayrıca manyetik bir arka kapak var ve taban; monitörün dikey konumda da kullanılabileceği dikey ayar ve döndürme ayarı desteğine sahip. Arayüzlere gelince, monitör iki HDMI 2.1 bağlantı noktası ve bir DisplayPort 1.2 ve bir 3.5mm kulaklık jakı ile geliyor.