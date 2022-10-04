Redmi Pad 10.6” LCD ve Helio G99 ile piyasaya çıktı

Uzun bir teaser kampanyasının ardından Xiaomi nihayet Redmi Pad Android tabletini duyurdu. Bu, Redmi serisindeki ilk sayfadır ve rekabetçi fiyatlandırmanın yanı sıra iddialı bir özellik listesi sunar.

Redmi Pad, 1200 x 2000 piksel çözünürlüğe ve 90Hz yenileme hızına sahip 10.6 inç LCD ekran getiriyor. Ekran, Dolby Atmos destekli dört hoparlörle çevrilidir. Tablet, MediaTek’in Helio G99 yonga seti ile donatılmıştır ve 3/4/6GB RAM ve 64/128GB depolama ile yapılandırılabilir.

Ekranda, görüntülü aramalar sırasında hareketinizi izleyen FocusFrame ile öndeki 105 ° görüş alanına sahip olan bir çift 8MP kamera var. Xiaomi ayrıca 18W şarj desteğine sahip 8.000 mAh pil kullanıyor. Yazılım tarafı, MIUI 13 arayüzü üzerine Android 12 ve 3 yıllık yazılım desteği ve 2 Android sürüm güncellemesi garantisi kapsamındadır.

Redmi Pad Grafit Grisi, Ay Işığı Gümüşü ve Mint Yeşili renklerinde gelir. Hindistan’da fiyatlandırma 3/64 GB versiyon için 12,999 INR’den başlar. Orta seviye 4/64 GB seçeneğini 14.999 INR karşılığında alabilirsiniz, üst düzey 6/128 GB modeli ise 16.999 INR karşılığında satılacaktır. Açık satışların 5 Ekim’de yerel saatle 10.00’da Xiaomi Hindistan çevrimiçi mağazası ve ortak perakendeciler aracılığıyla yapılması planlanıyor. Diğer ülkeler için henüz bir detay bulunmuyor.