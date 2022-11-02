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Redmi Pad İlk Günden Satış Rekorları Kırıyor!

Redmi, 28 saat süren ilk satış sırasında 75.000'den fazla Redmi Pad sattığını söyledi. Küresel tablet sevkiyatlarının 2022'nin üçüncü çeyreğinde yıllık bazda %8,8 düştüğü göz önüne alındığında, bu etkileyici bir satış rakamı.

Ayşen Sıla

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Xiaomi’nin yeni tableti Redmi Pad, Ekim ayı başlarında Hindistan’da satışa çıkmıştı. Aynı günün ilerleyen saatlerinde, birden fazla uluslararası pazar için de duyuruldu ve raflarda yerini almış oldu.

Redmi, 28 saat süren ilk satış sırasında 75.000’den fazla Redmi Pad sattığını söyledi. Küresel tablet sevkiyatlarının 2022’nin üçüncü çeyreğinde yıllık bazda %8,8 düştüğü göz önüne alındığında, bu etkileyici bir satış rakamı.

Redmi Pad şu anda piyasadaki en uygun fiyatlı tabletlerden sadece biri olmakla kalmıyot, aynı zamanda istenen fiyat için en zengin özelliklere sahip tablet olarak satış yapıyor. Bu da çok fazla satmasının nedenlerinden biri olabilir.

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Redmi Pad, metal yekpare tasarım, 10,6 inç WUXGA+ (2000 x 1200 piksel) 90Hz ekran (LCD), MediaTek Helio G99 işlemci, LPDDR4x RAM, UFS 2.2 depolama, Android 12 tabanlı MIUI 13 Pad gibi özelliklerle birlikte geliyor. Dört hoparlör, MicroSD kart yuvası, USB Type-C bağlantı noktası, çift bant WiFi, Bluetooth 5.3, 8MP arka kamera ve 8MP ön kamera vaat ediyor.

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