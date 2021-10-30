Redmi Smart Band Pro, 1.47″ OLED ekranla duyuruldu

Redmi Smart Band Pro, orijinal Redmi Smart Band‘den yaklaşık bir yıl sonra duyuruldu. Ancak adından da anlaşılacağı gibi, yeni sürüm daha donanımlı ve daha fazla özellik sunuyor.

Yeni başlayanlar için, 450 nit maksimum parlaklık ve 282 ppi ile 1.47 inç AMOLED panelimiz var. 2.5D temperli cam ile korunurken, gövdesi polikaprolaktamdan (naylon, plastik türü) yapılmış, cam elyafı ile güçlendirilmiş ve su altında 50m’nin altına inebiliyor. Kayış, elbette, yumuşak silikondan yapılmıştır.

Cihaz, olağan ivmeölçer, jiroskop ve PPG kalp atış hızı monitörünü yine sunuyor. Ekranın otomatik parlaklık ayarı için bir ışık sensörü de yer verilmiş. Cihaz, bu sensörleri kullanarak 110’dan fazla egzersiz türünü algılayabilir ve Redmi’ye göre bunlardan 15’i profesyonel moddur. SpO2 (kan oksijen) takibi de özellikler listesinde yer alıyor.

Tüm bu donanım, küçük bir manyetik kablo üzerinden şarj olan 200 mAh pil ile çalışır. Redmi Smart Band Pro, normal kullanımda yaklaşık 14 gün veya güç tasarrufu modunda 20 gün dayanmalıdır.

Ve Redmi Watch 2 Lite‘a gelince, orijinalin tonlu versiyonu, bu nedenle Band’a kıyasla daha kare benzeri bir tasarım benimsiyor.

Ekran, 320 x 360 piksel çözünürlüğe sahip 1.55 inç LCD’dir. GPS’e ek olarak aynı sensör seti içeride. 5 ATM dereceli suya dayanıklılık da bu cihazda mevcut.

Cihaz ayrıca, normal kullanımda 10 gün veya yoğun bir kullanıcıysanız 5 gün dayanması gereken daha büyük 262 mAh pil ile çalışır. GPS modunda saat 14 saat kesintisiz çalışabiliyor ki bu da oldukça etkileyici.

Ne yazık ki, Redmi fiyatlandırma ve kullanılabilirlik ayrıntılarını paylaşmadı, bu nedenle bunlar daha sonra açıklanacak.