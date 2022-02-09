Redmi Smart Band Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Redmi Smart Band Pro, Redmi Note 11 serisinin ve Redmi Smart TV X43’ün de tanıtıldığı; bir lansman etkinliğinin parçası olarak Hindistan’da piyasaya çıktı. Çin dışındaki diğer birçok pazarda çoktan piyasaya çıkan cihaz; her zaman açık destekli 1.47 inç Tam AMOLED Ekran da dahil olmak üzere bir dizi ilgi çekici özellikle birlikte geliyor.

Redmi Smart Band Pro

Tasarımdan başlarsak, Redmi Smart Band Pro’nun ön tarafı; büyük ölçüde ince çerçevelerle kaplı nispeten büyük ekran bir ekrana sahip TPU kayış; mat bir yüzey vaat ediyor ve kayışın genel “pürüzsüz ve hafif” uyumuyla farklı bir tarz yaratıyor. Sadece 15 gram ağırlığında olduğunu da belirtelim.

1.47 inç ekran maksimum 450nit parlaklığa sahip; 194×368 çözünürlük ve gerçekçi renkler için %100 NTSC’yi destekliyor. 50’den fazla resmi arayüzü, görünümünü istediğiniz gibi özelleştirebileceğiniz anlamına geliyor.

Cihaz, 110’dan fazla spor modu ve açık hava koşusu gibi; temel şeyler de dahil olmak üzere birçok şey vaat ediyor. Bunlar yakılan kalorileri, kalp atış hızı değişikliklerini ve egzersiz sürelerini takip ediyor. Bileklik ayrıca birkaç ek aktivite ve yoga için destekle geliyor. Bu arada cihazda 5 ATM suya karşı dayanıklılık da var.

Redmi Smart Band Pro, 14 Şubat’tan itibaren mi.com, Mi Home, Amazon Hindistan ve yetkili perakende mağazalarından satışa çıkacak. Fiyatı ise 45 dolar.