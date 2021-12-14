Redmi Watch 2 Lite Avrupa’da Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi geçen ay Redmi Watch 2 Lite akıllı saatini piyasaya sürdü ve şimdi şirket bu yeni cihazı Avrupa pazarında resmi olarak tanıttı. Tam şuanda Mi Store’dan sipariş oluşturabilirsiniz. Biz de bu arada cihazın fiyatına ve özelliklerine bir göz atalım.

Redmi Watch 2 Lite

Cihaz şu anda yalnızca Almanya’da mevcut. Fransa, İtalya veya İspanya’da henüz görücüye çıkmadı. Fakat listeler akıllı saatin o bölgelerde de satışa çıkacağını gösteriyor.

Redmi Watch 2 Lite, 69,99 euro fiyat etiketine sahip. Şu anda yalnızca Siyah renk seçeneğinde mevcut ancak cihaz; yakında aralarından seçim yapabileceğiniz iki renk seçeneği (Beyaz ve Mavi) daha vaat edecek.

Özelliklere değinirsek cihaz, 360 x 320 piksel ekran çözünürlüğü sunan 1.55 inç dokunmatik ekranla geliyor. Kalp atış hızı izleme, adım sayar, kan oksijen seviyesi ölçümü gibi özellikler vaat ediyor.

100’den fazla spor modu var ve cihaz ayrıca Galileo, GLONASS ve BDS ile birlikte GPS desteği de vaat ediyor. Suya dayanıklılık için 5ATM olarak derecelendirilen ürün, plastik bir yapıya sahip olduğu için son derece hafif.

Şirketin kendi tescilli işletim sistemini çalıştırıyor ve aralarından seçim yapabileceğiniz 100’den fazla saat yüzünü destekliyor. 262 mAh kapasiteli pilden güç alan cihaz, tek şarjla 10 gün pil ömrü vaat ediyor.