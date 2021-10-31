Redmi Watch 2 Ön İnceleme

Bugün sizlere Xiaomi tarafından 2021 yılında üretilen Redmi Watch 2 özellikleri ve fiyat performansını inceleyeceğiz. Xiaomi’nin düzenlediği, etkinlikte birçok cihazın tanıtımı teknolojik severlere yapıldı.

Xiaomi akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayar, kamera, ev teknolojileri vb. elektroniği tasarlar, üretir ve satışını yapar. Xiaomi’nin son çıkardığı Redmi Watch 2 akıllı saat teknoloji severlerinin dikkatini çekti.

Redmi Watch 2 akıllı saat şu anlık Çin pazarına geleceği biliniyor. Cihazın küresel pazarlara ne zaman geleceği belirsizliğini sürdürüyor. Cihazın bünyesinde 5ATM (50 metrelik atmosferik basınca dayanıklı) suya karşı dayanıklılık barındırıyor. 5ATM olmasının avantajı ise 3ATM’ye ek olarak havuz ve duşta kullanabileceğimiz anlamına geliyor. Ekstra dahili bir GPS’in yer aldığı saat spor severler için 117 adet spor modu bulunuyor.

Redmi Watch 2 Özellikleri

Redmi Watch 2, 100’ün üzerinde renk seçeneği sunuyor. En büyük gelişmeyi ekranında yaşayan cihaz 1.6 inç bir Amoled panele sahip. Bir çok akıllı saat dar ve küçük ekrana sahip, Redmi Watch 2 ise dar çerçeve ve daha büyük bir ekran-gövde özelliği ile teknoloji severlere satışa sunulmak üzere raflardaki yerini alıyor.

Akllı saatin bünyesinde daha bir çok özellik barınıyor. Teknoloji severlerin dikkatini çeken 7/24 kalp atış hızı monitörü, yürümeyi ve koşmayı severler için adım sayıcı ve uyku saati düzenine özen gösterenler için ise uyku takibi modu yer alıyor. Diğer özellik ise telefona düşen bildirimleri gösteren cihaz, NFC özelliği bulunuyor. Ancak bunun sadece Çin’de geçerli olduğunu belirtmiş olalım.

Ağırlık bakımından 31 gram olan cihaz gayet makul ağırlığa sahip. Şarj konusunda kullanıcılarını sevindiriyor. Bu noktada tek bir şarjla 12 gün boyunca kullanma fırsatı sunuyor. Renk açısından başlangıç olarak Zarif Siyah, Uzay Mavisi, Fildişi gibi üç seçenek ile raflarda yerini alacak.

Redmi Watch 2 Teknik Özellikleri

Boyutlar 39,1 x 34,4 x 10 mm Renk Seçenekleri Siyah, Mavi, Fildişi Ağırlık 31 Gram Su Geçirmezlik 5 ATM (50 Metre Dayanıklı) Ekran Tipi AMOLED Ekran Boyutu 1,6 inç Çözünürlük 360 x 320 Piksel Ekran Renkleri 16 Milyon Renk Sürekli Açık Ekran Var Piksel Yoğunluğu 301 PPI Sensörler İvmeölçer, Kalp atış hızı, Pusula, SpO2, Altimetre Program /Aktivite Adımsayar, Kalori Sayımı, Uyku Monitörü Ek Özellikler Çalar Saat, Kronometre, Zamanlayıcı, Hatırlatma, 117 Spor Modu SIM Standart SIM Kamera Yok Wi-Fi Yok USB Yok Bluetooth Var – 5.0 GPS Yok NFC Var Kablosuz Şarj Yok Şarj Tipi Manyetik Kullaklık Jakı Yok Batarya 230 mAh Batarya Ömrü 12 Gün 4G / 5G Yok Uyumlu İşletim Sistemi Android

Redmi Watch 2 Fiyatı Ne Olacak?

Xiaomi yaptığı etkinlik sırasında saatin fiyatını duyurdu. Yetkili cihazın 399 CNY olarak duyurdu. Bu da 50 dolar gibi bir satış fiyatına denk geliyor. Türkiye’de döviz kuruna bağlı şu anlık vergiler hariç 480 TL gibi bir fiyata raflardaki yerini alacak gibi duruyor.