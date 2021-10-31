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Redmi Watch 2 Ön İnceleme

Xiaomi, saatin çerçevesini küçültmeyi ve daha büyük bir ekrana sığdırmayı başardı – Redmi Watch 2 1,6” ekrana sahip. Başka bir yükseltme, AMOLED tipi ekrana geçmesidir. (eski modeli IPS LCD kullanıyorduı). Çözünürlüğü artık 320 x 360 piksel. Ayrıca verimlilik de arttı, bu nedenle saat artık tek bir şarjla 12 gün dayanabiliyor.

Mustafa

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Redmi Watch 2 Ön İnceleme

Bugün sizlere Xiaomi tarafından 2021 yılında üretilen Redmi Watch 2 özellikleri ve fiyat performansını inceleyeceğiz. Xiaomi’nin düzenlediği, etkinlikte birçok cihazın tanıtımı teknolojik severlere yapıldı.

Xiaomi akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayar, kamera, ev teknolojileri vb. elektroniği tasarlar, üretir ve satışını yapar. Xiaomi’nin son çıkardığı Redmi Watch 2 akıllı saat teknoloji severlerinin dikkatini çekti.

Redmi Watch 2 akıllı saat şu anlık Çin pazarına geleceği biliniyor. Cihazın küresel pazarlara ne zaman geleceği belirsizliğini sürdürüyor. Cihazın bünyesinde 5ATM (50 metrelik atmosferik basınca dayanıklı) suya karşı dayanıklılık barındırıyor. 5ATM olmasının avantajı ise 3ATM’ye ek olarak havuz ve duşta kullanabileceğimiz anlamına geliyor. Ekstra dahili bir GPS’in yer aldığı saat spor severler için 117 adet spor modu bulunuyor.

Redmi Watch 2 Özellikleri

Redmi Watch 2, 100’ün üzerinde renk seçeneği sunuyor. En büyük gelişmeyi ekranında yaşayan cihaz 1.6 inç bir Amoled panele sahip. Bir çok akıllı saat dar ve küçük ekrana sahip, Redmi Watch 2 ise dar çerçeve ve daha büyük bir ekran-gövde özelliği ile teknoloji severlere satışa sunulmak üzere raflardaki yerini alıyor.

Akllı saatin bünyesinde daha bir çok özellik barınıyor. Teknoloji severlerin dikkatini çeken 7/24 kalp atış hızı monitörü, yürümeyi ve koşmayı severler için adım sayıcı ve uyku saati düzenine özen gösterenler için ise uyku takibi modu yer alıyor. Diğer özellik ise telefona düşen bildirimleri gösteren cihaz, NFC özelliği bulunuyor. Ancak bunun sadece Çin’de geçerli olduğunu belirtmiş olalım.

Ağırlık bakımından 31 gram olan cihaz gayet makul ağırlığa sahip. Şarj konusunda kullanıcılarını sevindiriyor. Bu noktada tek bir şarjla 12 gün boyunca kullanma fırsatı sunuyor. Renk açısından başlangıç olarak Zarif Siyah, Uzay Mavisi, Fildişi gibi üç seçenek ile raflarda yerini alacak.

Redmi Watch 2 Teknik Özellikleri

Boyutlar39,1 x 34,4 x 10 mm
Renk SeçenekleriSiyah, Mavi, Fildişi
Ağırlık31 Gram
Su Geçirmezlik5 ATM (50 Metre Dayanıklı)
Ekran TipiAMOLED
Ekran Boyutu1,6 inç
Çözünürlük360 x 320 Piksel
Ekran Renkleri16 Milyon Renk
Sürekli Açık EkranVar
Piksel Yoğunluğu301 PPI
Sensörlerİvmeölçer, Kalp atış hızı, Pusula, SpO2, Altimetre
Program /AktiviteAdımsayar, Kalori Sayımı, Uyku Monitörü
Ek ÖzelliklerÇalar Saat, Kronometre, Zamanlayıcı, Hatırlatma, 117 Spor Modu
SIMStandart SIM
KameraYok
Wi-FiYok
USBYok
BluetoothVar – 5.0
GPSYok
NFCVar
Kablosuz ŞarjYok
Şarj TipiManyetik
Kullaklık JakıYok
Batarya230 mAh
Batarya Ömrü12 Gün
4G / 5GYok
Uyumlu İşletim SistemiAndroid

Redmi Watch 2 Fiyatı Ne Olacak?

Xiaomi yaptığı etkinlik sırasında saatin fiyatını duyurdu. Yetkili cihazın 399 CNY olarak duyurdu. Bu da 50 dolar gibi bir satış fiyatına denk geliyor. Türkiye’de döviz kuruna bağlı şu anlık vergiler hariç 480 TL gibi bir fiyata raflardaki yerini alacak gibi duruyor.

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