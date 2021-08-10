RedRoad V17: Derinlemesine Temizlik İçin Çok Yönlü Elektrikli Süpürge

Kaliteli ürünleriyle tanınan akıllı ev aletleri sağlayıcısı RedRoad, kablosuz elektrikli süpürge V17‘yi piyasaya sürmek üzere. Bu amiral gemisi en son teknolojilere, üstün özelliklere ve çarpıcı bir görünüme sahiptir.

RedRoad V17 elektrikli süpürgede yeni teknolojiler: Çok yönlü çift rulo fırça, çift değiştirilebilir HEPA filtreler

RedRoad V17 Çok Yönlü Çift Rulo Fırça: Daha Yüksek Verimlilik

Güçlü temizleme gücü: Çift motorlu rulo fırça ile iki kat temizleme verimliliği (farklı senaryolar için serbestçe monte edilebilen 4 çubuk)

Artan emiş gücü ve yenilikçi çift motorlu rulo fırçası ile RedRoad V17, derinlemesine temizlik için mükemmeldir. İki çubuk, birbirine doğru yuvarlanmak ve atıkları daha iyi toplamak için bağımsız olarak motorize edilmiştir.

RedRoad V17‘nin çift motorlu rulo fırçası, farklı senaryolarda temizlemek için toplamda iki zemin çubuğuna ve iki halı çubuğuna (tümü kolayca çıkarılabilir) sahiptir. Örneğin, sert zemin veya halılar için iki zemin barı/halı barı oluşturabilirsiniz. Ya da hem sert zeminleriniz hem de tek seferde temizlemek istediğiniz halılarınız varsa her türden birini yerleştirebilirsiniz.

Çok Yönlü Rulo Fırça, Kolay Manevra

Çift motorlu rulo fırçanın manevrası kolaydır ve 360° tekerlekleri ile karmaşık ev düzenlerinde temizlenebilir. Artık ulaşılması zor noktaları temizlemek için elektrikli süpürgeyi kaldırmanız veya bileğinizi döndürmeniz gerekmiyor.

Tüm İhtiyaçlarınız için Mükemmel Özellikler: Hayatı Daha rahat ve sağlıklı hale getirmek

Amiral gemisi V17, ferahlatıcı, gürültüsüz ve kişiselleştirilmiş bir ev temizliği yöntemi için başka bir RedRoad cihazıdır.

Daha Temiz Havanın Nefes Alması için Çift Aktif Kömür HEPA Filtreleri

RedRoad V17, üçüncü nesil Mandala filtreleme sistemi ile donatılmıştır. H12 HEPA girişi 12 konili motoru korur, hizmet ömrünü uzatır ve H13 HEPA çıkışı, dışarı çıkan havanın normalde soluduğunuzdan daha temiz olmasını sağlar.

Filtreler, toz akarları, küfler, polenler, evcil hayvan tüyleri dahil olmak üzere 0,1 mikron ölçeğinde ince parçacıkların %99,97‘sini yakalayabilir, bebekleri ve rinit veya astımı olan kişileri korur.

Ayrıca HEPA filtre kapağının rengini seçebilir ve kendi muhteşem RedRoad V17‘nizi oluşturabilirsiniz.

9 Aşamalı Mandala Gürültü Azaltma Sistemi, Kulaklara Dost

Elektrikli süpürge, stereotip olarak gürültülü bir makinedir. Ancak dünyanın dört bir yanındaki mühendisler, gürültüyü mümkün olduğunca azaltmaya çalışıyor. Ve RedRoad, 9 aşamalı Mandala sistemi ile bilinen gürültü azaltmada lider güçtür:

Sürtünmeyi ve gürültüyü azaltan Maglev fırçasız motor

Mandala polimer pamuğu, yüksek perdeli sesi emer

Üstten çıkış tasarımı, daha az rüzgar gürültüsü

Maglev motor, rezonansın neden olduğu gürültüyü azaltır

Optimize edilmiş yeniden akış kanalı, yüksek perdeli sesi düşürür

Kompakt montaj, sürtünmeden kaynaklanan gürültüyü kesme

Yüksek perdeli sesi insan işitme aralığının dışında değiştirmek

Rotor gürültüsünün dinamik kontrolü

Halka çıkış kanalı tasarımı

Genel tasarım, V17‘nin yalnızca 60dB‘de çalışmasına izin verir. Sonunda sizi ve ailenizi gürültü kirliliğinden kurtaracak ve rahat bir temizliğe sahip olacak.

Artan Emiş, Bol Aksesuar

Temizleme gücü, bir elektrikli süpürgenin en önemli özelliğidir. RedRoad V17, tüm parça ve aksesuarları yeniden tasarlar, en yüksek kalite standartlarına göre üretir ve temizleme gücünde çıtayı yükseltir.

Artan Emiş Gücü

RedRoad kendini rahat ve temiz bir yaşam biçimi oluşturmaya adamıştır. 120.000 rpm birinci sınıf dijital maglev fırçasız motor ve optimize edilmiş hava kanalı tasarımı ile V17, bu kategorideki en yüksek emiş gücünü temsil eder. Ana makinenin 450W nominal gücü, 155AW emiş ve 26.500pa vakum gücü bulunuyor. Bu emiş gücü, günlük ev temizliği için zaten yüksek seviyededir. Evinizi derinlemesine temizliyor musunuz? V17 için çocuk oyuncağı olacaktır.

Tüm Senaryolara Uygun Temizlik İçin Bol Aksesuar

V17‘nin aksesuarları şunları içerir: uzatma çubuğu, ana fırça (zemin derinlemesine temizleme), aralık başlığı (gizli tozu aydınlatmak için LED ışıklı), geniş başlık ve hortum (arabanın altı veya çekmece içi gibi kör noktalar için), motorlu akar fırçası (yatak ve kanepe için, gömülü akarların ve evcil hayvan tüylerinin %99,9‘unu giderir), toz alma fırçası (klavye, perde ve araba koltukları için). Alet seti sadece iç mekan için değil aynı zamanda araba temizliği için de yeterli.

Temizlemesi Kolay: Elektrikli Süpürgenizin Kendisini Kirletmesine İzin Vermeyin

Evi temizledikten sonra RedRoad V17‘yi temizlemek oldukça kolay. Bir düğmeye basarak atıkları boşaltabilirsiniz. Kokusu olabileceğinden endişeleniyorsanız, her hafta derinlemesine bakım da yapabilirsiniz. Toz haznesinde temizlemek için küçük bir fırça var. Üst HEPA ayrılabilir ve soğuk su ile temizlenebilir ve tekrar kuruduktan sonra yeni gibi taze olabilir. Tüm rulo fırça çubukları da çıkarılabilir ve bir musluk altında kolayca yıkanabilir.

Daha Akıllı Temizlik

RedRoad V17, pil ömrünü, dolu kap ve sarf malzemeleri değiştirme hatırlatıcısını ve hata uyarısını vb. 13 dilde gösteren OLED renkli ekran ile donatılmıştır.

Düğmeye sürekli basmadan temizlik yapmak isterseniz ana panelde tetik kilidi de bulunmaktadır.

Geniş Alan Temizliği için Büyük Pil ve Akıllı Tasarım

Daha büyük evin temizlenmesi daha uzun zaman gerektirir. Bu nedenle birçok kişi, uzun pil ömrüne sahip kablosuz bir elektrikli süpürge arıyor. RedRoad V17, ağırlık ve pil ömrünü dengeledi. Bu 1.7 KG kompakt modelin içinde 2.500mAh lityum iyon pil bulunur. Eco Modunda 60 dakika dayanır ve tek seferde 200m²‘yi temizlemenizi sağlar.

Ayrıca, akülü elektrikli süpürgenin pili, farklı modlarda sık kullanım nedeniyle yıpranma ve kapasite kaybetme eğilimindedir. Müşterilerin tüm makineyi değiştirmesi veya fabrikada onarım talep etmesi ve her iki şekilde de çok para ödemesi gerekiyor. Bu sorunu çözmek için RedRoad V17, çıkarılabilir pil kullanır. Bunun dışında yedek pillerle temizlik süresini uzatabilirsiniz.

RedRoad V17 ayrıca gelişmiş bir yerleşik pil yönetim sistemine sahiptir. Pil ömrünü yüksek hassasiyetle izler ve buna göre deşarjı kontrol eder ve kalan çalışma süresi tahmini ve değişken şarj özelliğine sahiptir.

Tüm bunların ötesinde RedRoad V17 güvenceniz için 2 yıl garantilidir.

Ürünler hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

İlgili Bağlantı: https://redroad.cc/