Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş., geçtiğimiz Şubat ayının başında “elektrikli araç” üreteceğine dair kamuoyuna bilgilendirme yapmış ve söz konusu bilgilendirme ile de büyük bir sansasyon oluşturmuştu. Kısa sürede gündeme bomba gibi düşen haber sonrasında, uzunca bir süre konu hakkında somut gelişme yaşanmamıştı. Şirketin, Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden son yaptığı açıklama ile çalışmaların sürdüğü ve ilk aracın yol testlerine başlandığı öğrenildi. Haberimiz devamında, Cepkolik okurları ile birlikte Reeder elektrikli araba özelliklerine göz atalım…

Reeder İlk Elektrikli Aracın Yol Testlerine Başladı!

Payları, Borsa İstanbul’da REEDR kodu ile işlem görmekte olan Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş., ülkemizde “yerli akıllı telefon üreticisi” denildiğinde ilk akla gelen firmalardan biri olarak dikkat çekiyor. Şirket, yalnızca akıllı telefon alanında değil, “teknoloji sektörünün” farklı bileşenlerinde de faaliyetlerini artırarak devam ettiriyor. 2024 yılı ile birlikte Reeder Teknoloji’nin yeni hamlesi “elektrikli araç” üzerine geldi.

Büyük oranda yerli olarak üretilecek elektrikli araca dair yapılan ilk açıklamanın ardından, dün itibariyle gelen KAP bildirimi ile yaşanan gelişmeler kamuoyuna deklare edildi. İlk elektrikli aracın üretiminin tamamlandığı ve yol testlerine başlandığı ifade edilen açıklamada, seri üretime ise Ağustos ayının sonunda geçilmesinin planlandığı vurgulandı.

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Reeder Elektrikli Arabalarını Tanıttı, İşte Özellikleri!

Elektrikli araç üretiminde 3 farklı tip otomobil üzerine karar kılındığı belirtilen Reeder’ın açıklamasına göre, üretimine ilk başlanacak model; “reEV Classical” olacak. Yol testlerinin ardından Ağustos ayında seri üretimine geçilecek aracın, satışa sunulacak ilk Reeder markalı otomobil olacağını ifade edebiliriz.

ReeV Classical özellikleri şu şekilde açıklandı:

Max Hız: 45 km/saat

Yaklaşık Menzil: 120 KM

Kolay Şarj: 220V AC

Geri görüş kamerası

Sunroof

Bluetooth

Kompakt tasarım

Yüksek manevra kabiliyeti

Sıfır CO2 Emisyonu

Reeder Teknoloji’nin ilk satışa sunacağı araç olacak reEV Classical da proje tamamlanma oranı yüzde 91’e ulaşmış durumda.

ReeV Fancy özellikleri de şu şekilde belirtildi:

Max Hız: 45 km/saat

Yaklaşık Menzil: 100 KM

Kolay Şarj: 220V AC

All-in one kontrol ekranı

Geri görüş kamerası

Sunroof

Bluetooth

Zamansız tasarım

Yüksek manevra kabiliyeti

Sıfır CO2 Emisyonu

ReeV Fancy, Reeder Teknoloji’nin piyasaya süreceği 2nci aracı olacak ve hali hazırda tamamlanma oranı yüzde 76 seviyesinde bulunuyor. Reeder Teknoloji’nin geliştirmekte olduğu en üst segment araç olan Reev Max için özellikler ise aşağıdaki gibi deklare edildi:

Max Hız: 70 km/saat

Yaklaşık Menzil: 120 KM

Kolay Şarj: 220V AC

All-in one kontrol ekranı

Geri görüş kamerası

Sunroof

Bluetooth

Geniş iç hacim, 4 kişilik kompakt tasarım

Yüksek manevra kabiliyeti

Sıfır CO2 Emisyonu

Reev Max için proje tamamlanma oranı da yüzde 57 seviyesinde bulunuyor.