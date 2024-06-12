Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Rekor Gelir ile Zirve Yapan Nvidia Hisse Senedi Bölündü 2024 Teknoloji Haberleri Rekor Gelir ile Zirve Yapan Nvidia Hisse Senedi Bölündü 2024 Emine Emre 11 Görüntüleme

Borsa İstanbul son dönemde çalkantılı günler geçirse de, global piyasalarda özellikle teknoloji şirketleri pozitif seyrini sürdürüyor. Yapay zeka ve çip teknolojisindeki gelişime paralel olarak; Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere küresel bazda faaliyet gösteren teknoloji firmalarının gelirlerindeki artışı, hisse senetlerindeki artış takip ediyor. Bu şirketler arasında başı çeken Nvidia payları son olarak lot başına 1200 doları aşmıştı. Rekor gelir ile zirve yapan Nvidia hisse senedi bugün itibariyle bölündü. Detaylara, Cepkolik takipçileri ile birlikte göz atalım…

Rekor Gelir ile Zirve Yapan Nvidia Hisse Senedi Bölündü 2024

Tam adı ile Nvidia Corporation Santa Clara, ya da kamuoyu tarafından bilinen ismiyle kısaca Nvidia, her çeyrek kazancını katlayarak artırmayı sürdürüyor. Son olarak, geçtiğimiz Mayıs ayında finansal verilerini kamuoyuna deklare eden şirket; 26 milyar dolarlık gelir elde ettiğini belirtmişti. Beklentiler, şirketin 24,5 milyar dolar gelir açıklaması yönündeydi. Beklentilerin de üzerinde gelir açıklayan firmanın çeyreksel bazda gelir artışı ise yüzde 262 oranında gerçekleşti.

28 Nisan itibariyle sona eren 3 aylık döneme dair rakamlarda (ülkemizdeki finansal takvim ile ABD’deki finansal takvim farklı); firmanın net dönem karının da rekor bir artış kaydettiği görüldü. Çeyreksel bazda yüzde 628 oranında artış gösteren Nvidia net kar rakamı, 15 milyar dolar sınırına yükseldi. Bu rakam, firmanın 1 çeyrekte şimdiye kadar elde ettiği en çok net kar rakamı olarak kayıtlara geçti.

Geçtiğimiz çeyrekte hisse başına net 0,82 dolar kar üreten Nvidia, net kar rakamındaki rekor artışın ardından net karını da hisse başına 5,98 dolar seviyesine çıkardı.

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Hisse Bölünme Açıklaması Geçtiğimiz Ay Gelmişti!

Teknoloji sektörünün global çaptaki lokomotif şirketlerinden biri konumunda bulunan Nvidia Corporation Santa Clara’dan geçtiğimiz ay yapılan bilanço açıklamasının akabinde; hissede bölünmeye gidileceğine dair de açıklama yapılmıştı.

Nvidia’nın Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, konu hakkında yaptığı açıklamada; “hisse sahipliğini çalışanlar ve yatırımcılar için daha erişilebilir hale getirmek için” bölünmeye gideceklerini deklare etmişti. Ayrıca ünlü CEO, “yeni bir emtia olan yapay zekayı üretmek için yeni bir veri merkezi türü oluşturacaklarını” da duyurmuştu.

Nvidia Hisse Bölünme Gerçekleşti 2024!

Nvidia’nın Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang’un geçtiğimiz ay açıkladığı bölünme bugün itibariyle gerçekleşti. NASDAQ Borsası’nda NVDA kodu ile işlem görmekte olan Nvidia hisse lot fiyatı 1200 dolar seviyesinden 120 dolar düzeyine indi. 10 katlık bölünme işlemi sonrasında, yatırımcıların NVDA hisselerini daha rahat alabilecekleri ve bunun da hissedeki hacmin artmasına yardımcı olabileceği düşünülüyor.

Güncel olarak piyasa değeri 3 trilyon dolar seviyesinde bulunan Nvidia, yalnızca yıl başından bu yana dahi yüzde 150’ye yakın değer kazanmış durumda. Yatırımcılarına önemli bir getiri sağlayan şirket, tek başına tüm Borsa İstanbul’daki firmaların toplam değerlerinden daha fazla piyasa değerine sahip konumda.