Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Renault ve Geely Yanmalı ve Hibrit Motor Ortak Girişimini Tamamlıyor Teknoloji Haberleri Renault ve Geely Yanmalı ve Hibrit Motor Ortak Girişimini Tamamlıyor Fatih Kuruçay 0 Görüntüleme

Renault ve Geely, ilk kez 2023 ortasında imzalanan anlaşmanın ardından yanmalı ve hibrit motorlara yönelik ortak girişimlerini bu ayın sonuna doğru tamamlıyor. 50-50 ortak girişimi, Renault’nun maliyetleri azaltmasına, yeni pazarlara erişmesine ve hâlâ gelirinin çoğunu oluşturan içten yanmalı motorlar işini güçlendirmesine yardımcı oluyor. Renault’nun 2023’teki yeni araç satışlarının yaklaşık yüzde 93’ünün yanmalı ve hibrit modellerden kaynaklandığı düşünülüyor.

Renault ve Geely ortaklığında sona gelindi

Ortak girişim, aralarında Volvo, Proton, Nissan, Mitsubishi ve Punch Torino’nun da bulunduğu Renault ve Geely markaları için motor üretiyor. Reuters’in haberine göre şirketin aynı zamanda diğer otomobil markaları ve diğer sanayi sektörleri de dahil olmak üzere bazı üçüncü taraf üreticilere de tedarik sağlaması bekleniyor. Dünyanın en büyük petrol üreticisi Saudi Aramco, ilk olarak geçen yılın başında katılmaya ilgi duyduğunu belirtmiş ve yakın zamanda ortak girişime yatırım yapma planını açıklayacağı yönünde söylentiler var.

Renault’nun işin tarafı ‘At’ olarak adlandırıldı ve merkezi Madrid, İspanya’da bulunuyor ve 9.000 eski Renault Grubu çalışanı halihazırda yılda 3,2 milyon adetlik üretim kapasitesiyle 8 üretim tesisinde çalışıyor. Şirket ayrıca Arjantin, Brezilya, Şili, Portekiz, Romanya, İspanya ve Türkiye’de de faaliyet göstermektedir ve 3 araştırma ve geliştirme merkezi işletmektedir.