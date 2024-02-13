Resmi Xbox Podcast Özel Bölümü Yakında Geliyor

Resmi Xbox Twitter hesabı, Resmi Xbox Podcast’inin özel sürümünün yakında yayınlanacağını duyurdu. Gönderi, podcast’in 15 Şubat’ta 12:00 PT / 15:00 ET / 20:00 GMT’de gerçekleşeceğini doğruluyor. Sunuculuğunu Microsoft Gaming CEO’su Phil Spencer’ın yanı sıra Xbox başkanı Sarah Bond ve Xbox Game Studios başkanı Matt Booty yapıyor. Xbox’ın resmi YouTube kanalına yüklenecek veya alternatif olarak tüm büyük podcast platformlarında dinlenebiliyor.

Xbox podcastinde şirketin vizyonu tartışılacak

Duyuru, Phil Spencer’ın sosyal medya platformunda Xbox’ın geleceğine yönelik vizyonunu tartışacağını doğrulamasından bir hafta sonra geldi. Bahsedilen vizyon bu noktada biraz bilinmiyor, ancak görünüşte acil olan bu podcast’in doğrulanması, Hi-Fi Rush ve Sea of ​​Thieves gibi en iyi Xbox Series X oyunlarından bazılarının çoklu platforma geçeceği yönündeki söylentilerin ardından geldi.

Sosyal medyadaki insanlar zaten Xbox oyunlarının çoklu platforma geçeceğini düşünüyor. Bir kullanıcı Spencer’ın gönderisine yanıt olarak “Xbox’ı çoklu platforma getirmek platformun değerini düşürecektir, lütfen bunu yapmayın” diyor. Diğerleri ise donanım cephesindeki olası bir çıkışın sektörü olumsuz etkileyeceğini belirtiyor. Ve bunda kesinlikle doğruluk payı var; Microsoft’un bu cephede boyun eğmesi, diğer iki büyük donanım oyuncusunu daha baskın konumlarda bırakacaktır.