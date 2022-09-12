Reuters: ABD, Çin’e çip ihracatını kısıtlayacak

Reuters, resmi olarak hala doğrulanmamış olmasına rağmen, Biden yönetiminin AI yeteneklerine ve çip yapma araçlarına sahip 14nm altı yarı iletkenlerin ihracatını durduracak yeni bir dizi yaptırım hazırladığını bildirdi.

Ticaret Departmanı, Çin ile çalışan ve Çin merkezli şirketlere çip sağlayan sektördeki bazı büyük şirketlere şimdiden mektuplar gönderdi. Şirketlerden bazıları Nvidia, AMD ve Intel’i içeriyor ve şirketler bu mektupları alenen kabul etti, ancak yetkililerin çoğu yorum yapmaktan kaçınıyor.

Bu, ABD şirketlerinin Çin ile ancak Ticaret Bakanlığı’nın lisansından sonra çalışmasına izin veren mevcut kısıtlamalara çok benziyor.

Bu mektuplar, hızlı bir şekilde uygulanmasını sağlayan yaygın bir uygulamadır, ancak yalnızca mektubu alan şirketler uymak zorundadır. Bu arada Ticaret Departmanı, tüm sektör için geçerli olacak kurallar üretmek için Biden yönetimiyle birlikte çalışıyor ve önümüzdeki ay resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Bazıları, bu tür çipleri kullanan ABD şirketlerinin bile Çin pazarına erişiminin reddedileceğine inanıyor. Bu tür şirketler arasında Dell, HP ve Super Micro Computer bulunur.

Bu harekete geçerse, Çin’in başına bela olur çünkü teknolojik ilerlemelerine ve üretim yeteneklerine rağmen, geniş ölçekte rekabet edebilecek modern çipler üretmek için bilgi birikimine veya araçlara sahip tek bir Çinli şirket yoktur. Bu sektöre ABD, Güney Kore ve Tayvan hakimdir. Dolayısıyla bu yasak Çin için bir tıkanıklık noktası işlevi görebilir.

Biden ofisi, yasağı daha etkili hale getirmek için ABD dışındaki müttefiklerinden destek isteyecek.