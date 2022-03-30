RoboBurger İle Tanışın – Adeta Bir Restoran

Hamburger servis eden otomatları zaten gördük; ancak bunlar genellikle mikrodalga fırınlardan biraz daha fazla imkan vaat ediyordu. Fakat işin rengi RoboBurger ile tamamen değişiyor.

RoboBurger ise dünyanın ilk tam otonom robotik burger şefi olarak karşımıza çıkıyor. Bu, köfteleri sıfırdan pişirdiği; ekmeği kızarttığı ve farklılık isteyen bekleyen müşterilere servis yapmadan önce farklı çeşniler eklediği anlamına geliyor.

Jersey City’deki Newport Center Alışveriş Merkezi’nde bu hafta lansmanı yapılan RoboBurger’ın arkasındaki kişiler bu cihazı “bir restoranın tüm süreçlerini boyutun çok küçük bir bölümünde içerecek şekilde tasarlanmış; yapay olarak akıllı, kendi kendine çalışan, patentli bir mutfak” olarak nitelendirdi.

12 fit karelik metal kutunun içinde bir buzdolabı ve otomatik; kendi kendini temizleyen bir ızgara var. Ve elbette, bir siparişi yerine getirmek için tüm malzemeler de yer alıyor. Yüksek teknolojili otomat ayrıca, aç müşterilerin sadece birkaç dokunuşla siparişlerini verebilecekleri geniş bir dokunmatik ekrana sahip.

Ancak yerel fast food satış noktanızda bulabileceğiniz türden burger çeşitleri yok; çünkü RoboBurger yalnızca siparişinizde ketçap, hardal veya eritilmiş peynir olup olmayacağını seçmenize izin veriyor. İşiniz bittiğinde, bir kartı okutarak ödeme yapabilirsiniz.

RoboBurger’dan bir burgerin sipariş seçiminden teslimata kadar hazırlanması yaklaşık altı dakika sürüyor ve maliyeti 6,99 dolar. Sahiden videodaki gibi hizmet veriyorsa çok lezzetli olduğunu da rahatlıkla söyleyebiliriz.