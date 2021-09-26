Roborock S7 Robot Süpürge İnceleme

Robot süpürgeler hayatımızın büyük bir parçası haline geldi. Büyük bir kolaylık sağlayan bu süpürgeler hem paspas hem de süpürme gibi işlevleriyle temizlik açısından son derece popüler. Bu yazımızda piyasada dişli bir rakip olan Roborock’un en yeni hibrit robot süpürgesi ve paspası Roborock S7’yi ele alıyoruz. S7, akıllı silme özelliklerine ek olarak, hızlı haritalama ve özelleştirmelerle dolu bir uygulama ile birlikte güçlü vakumlama performansı sunuyor. Mükemmel olmasa da, Roborock S7 ile sonunda güvenebileceğimiz bir robot elektrikli süpürge ve paspas bulduk.

Tasarım

Roborock S7 yeni bir tasarım ögesi barındırmıyor. Bir bakışta, bu modelin çift ön kameraları hariç, Roborock S6 MaxV ile karıştırılabilir. Çünkü her iki elektrikli süpürge de 13,9 inç x 13,8 inç boyutunda ve 3,8 inç yüksekliğinde.

Ancak S7, hem kardeşinden hem de Roomba i7+’dan daha klas görünüyor. Üst kısmı fırçalanmış gümüş süslemeli parlak beyaz plastikle kaplanmış. Ortadaki yükseltilmiş disk, Roborock logosuna sahip ve Lidar sensörünü gizliyor. Nokta temizleme, açma/temizleme başlatma ve yerleştirme için gümüş düğmeler öne yakın bir yere yerleştirilmiş. Arkadaki parlak turuncu bir düğme, yerleşik su deposunu gösteriyor.

Görünümü devrim niteliğinde olmasa da Roborock S7, birinci sınıf bir görünüm kazandıran birkaç tasarım dokunuşuna sahip. iRobot Roomba s9‘a çok benzer şekilde cihazda, hareket halindeyken renk değiştiren kavisli bir ışık var. Roomba s9’daki ışıktan çok daha küçük olmasına rağmen, normal vakum modunda beyaz bir ışık soldan sağa yakınlaşıyor. Nokta temizleme modunda, yeşilden maviye ve tekrar geri dönüyor.

Bu birinci sınıf dokunuşlar, iki büyük siyah lastik tekerlek arasında kırmızı, çivili, kauçuk kanatlı bir fırça rulosunun oturduğu Roborock S7’nin alt tarafında devam ediyor. Şirket buna yüzen fırça diyor ve daha iyi temizlik için yere daha yakın olabileceğini söylüyor. Fırça muhafazası kolayca hareket ediyor, ancak kırılgan hissettirmiyor. Kauçuk kıllara sahip beş kollu bir fırça, fırça rulosunun soluna oturuyor. Öndeki çok yönlü tekerleğin yanındaki halıyı algılayan bir sensör de dahil olmak üzere, kenarların etrafına bir dizi sensör yerleştirilmiş.

Wi-Fi gösterge ışığı ve çöp kutusu, ince plastik kapağın altına gizlenmiş. Haznenin boşaltılması kolay ve akan su altında temizlenebiliyor. Su deposundan tamamen ayrı, yani temizleme modlarını değiştirmek için su deposu için çöp kutusunu manuel olarak kapatmanız gerekmiyor.

Temizleme Performansı

Roborock S7 ile vakumlama oldukça hızlı.. Güçlü bir genel performans sunan nispeten hızlı ve kapsamlı bir temizleyici olduğunu belirtelim. Haritalama için Lidar’ı kullandığından, vakum haznesi odayı tek seferde tamamen haritalayabiliyor. Bir harita oluşturulduğunda, S7 bir odanın kenarlarının ana hatlarını çizerek, ardından S-şekilli bir modelde çalışarak sistemli bir şekilde temizliyor. Çoğu haritalama robotu gibi, algılanan bir engele yaklaştıkça yavaşlıyor.

Roborock S7’nin en önemli özelliği, halıyı otomatik olarak algılama ve buna göre emmeyi artırma yeteneği diyebiliriz. Artan emiş, üç halı testimizin ikisindeki puanlarda kendini gösterdi. S7, tahıl parçalarını almadan önce yuvarlandığı için engebeli arazide 4×4’e benzemesine rağmen, test halımızdan çerezleri temizleyerek mükemmel bir puan aldı.

Benzer şekilde, S7 de kedi kumu testinde eşit derecede etkileyiciydi ve granüllerin %96’sını toplayarak Roborock S4 Max’ten bir puan daha iyi oldu. Köpek kılı söz konusu olduğunda, S7 tökezledi ve kılın %75,6’sını temizleyebildi. Vakum kılın üzerinde yuvarlanma eğilimindeydi.

Paspaslama Performansı

Roborock S7 son derece hoş bir sürpriz. İlk olarak, çoğu halıyı paspaslamaktan kaçınacak kadar akıllı. Paspas plakasının kendi kendine kaldırdığı 5 milimetrelik kulağa pek hoş gelmese de halımızın ıslanmaması için yeterli bulduk. Biraz daha kalın bir paspas, S7 üzerinden geçtikten sonra minimum nemli hissettik. Bununla birlikte paspas eki, alan kilimlerinin kenarlarını yakalama eğilimindeydi ve robot kendini serbest bırakmadan önce köşenin geçici olarak vakumun altında kalmasına neden oldu.

Roborock S7, mutfak zeminimdeki bir yığın ekmek kırıntısını süpürdü ve sildi. Nemli paspas pedi, vakumun yapmadığı küçük kırıntıları yakalayabiliyordu. Halı algılama ile birleştirilmiş VibraRise otomatik kaldırma paspas pedi, Roborock S7 ile fark yaratıyor. Paspas pedini 5 milimetre kaldırmak, her alan kiliminin paspaslanmasını engellemese de, yardımcı oluyor.

Roborock uygulamasında, aynı anda hem süpürüp hem de paspaslayan Standart Mopping ile Deep Mopping arasında seçim yapabilirsiniz. Deep Mopping ile S7 daha sıkı bir şekilde hareket ediyor ve belirtilen alanı iki kez paspaslıyor. Vakumun çalışmaması dışında iki mod arasında temizlik konusunda büyük bir fark görmedik.

Her iki modda da tercih ettiğiniz “Fırçalama Yoğunluğu”nu seçebilirsiniz: Yakın, Hafif, Orta veya Yoğun. Fırçalama seçenekleri arasında geçiş yapıldığında paspas titreşimindeki farkı görebiliyor ve duyabiliyorduk. Roborock’a göre, sonik titreşimler dakikada 1.650 ila 3.000 kez arasında değişiyor.

Kurulum, Uygulama ve Haritalama

Roborock S7’yi kurmak ve çalıştırmak, yuvasına yerleştirilip şarj edildikten sonra beş dakikadan az sürdü. Diğer yeni Roborock robot süpürgeleri gibi, Roborock uygulaması (Android ve iOS) aracılığıyla kontrol edilebiliyor. İzlenecek kimlik bilgileriyle başka bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Hesap ayarlandıktan sonra, yeni bir robot eklemeniz onu ev wifi ağına bağlamanız gerekiyor.

Roborock S7, dört ayrı haritayı destekliyor. S7 akıllı, ancak farklı bir konuma taşırsanız hangi haritayı kullanacağını belirlemeniz gerekiyor. Bunu yapmak için Ayarlar > Haritaları Yönet‘e gitmeniz veya ana cihaz sayfasındaki Haritayı Düzenle düğmesinden ona erişmeniz gerekiyor. Ardından, kullanmak istediğiniz haritayı etkinleştirmek için Geri Yükle‘ye dokunun. Buradan, bota yeni bir harita oluşturmasını da söyleyebilirsiniz. Biraz sıkıcı geliyor, ancak yeni bir harita oluşturmayı seçmenize izin vermeyen iRobot Home uygulamasından daha fazla kontrol sunuyor.

Bir harita oluşturulduğunda, Roborock uygulaması onu odalara ayırmaya çalışıyor. Özellikle eviniz açık kat planına sahipse bir mucize beklemeyin. Neyse ki, Haritayı Düzenle > Odayı Düzenle, odaları birleştirmenize, bölmenize ve adlandırmanıza olanak tanıyor. Oda bölme işlemi mükemmel olmaktan çok uzak ve Roborock S4 Max ile yaptığım bölme sorunuyla karşılaşmaktan korktuk. Bizim çözümümüz, haritanın ortasından bir çizgi çekmek ve ardından odaları gerektiği gibi bölüp birleştirmek oldu.

Kararımız

Roborock S7, evinizi denetimsiz olarak paspaslamanıza izin veren ilk hibrit elektrikli süpürge ve paspas robotu olarak karşımıza çıkıyor. Otomatik yükselen paspas plakası ve halı algılama sürekli olarak iyi çalışıyor. Paspas, zeminlerinizi onlardan yemek için yeterince iyi temizlemeyecek olsa da, konukları kandırmak için yeterince iyi bir iş çıkarıyor. Ayrıca, bir sürü uygulama içi özelleştirmeye sahip sağlam, hızlı bir temizlik vakumu olarak son derece iş görüyor. Bu cihazı gönül rahatlığıyla satın alabilirsiniz.