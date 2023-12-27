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Rockstar Games’in GTA V ve Gelecek Projeleri Sızdırıldı

Son dönemin en büyük siber saldırılarından birine maruz kalan Rockstar Games, popüler oyunu GTA V'in kaynak kodlarıyla birlikte çok sayıda önemli projenin bilgilerinin sızdırıldığını açıkladı.

Fatih Kuruçay

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Rockstar Games'in GTA V ve Gelecek Projeleri Sızdırıldı

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Oyun endüstrisinin dev isimlerinden Rockstar Games, yakın tarihli büyük bir siber saldırıya maruz kalarak, popüler yapımı GTA V’in kodlarının yanı sıra gelecekteki projelerine dair önemli bilgilerin sızdırıldığını duyurdu. Hacker tarafından Telegram üzerinden paylaşılan 4 GB’lık dosyalar, sadece GTA V’nin kaynak kodlarına değil, aynı zamanda GTA 6, Agent, Bully 2, Midnight Club 5 gibi beklenen yapımlara dair ayrıntıları içeriyordu.

Rockstar Games'in GTA V ve Gelecek Projeleri Sızdırıldı

Rockstar Games siber saldırıya maruz kaldı

Açıklamada, “Kaynak kodları için büyük bir talep olduğundan dolayı telegram bir süre daha gizli kalacak, sonra herkese açık hâle getireceğim ki siz maymunlar canınız ne isterse onu yapın.” ifadeleriyle hacker’ın saldırı sonrası niyetini vurguladığı belirtildi. Sızdırılan toplam 200 GB’lık veri, Rockstar Games’in gelecek projelerine dair stratejik planlamalarını içermesi bakımından büyük bir risk oluşturuyor.

Rockstar Games'in GTA V ve Gelecek Projeleri Sızdırıldı

Siber saldırı, sadece oyun projeleriyle sınırlı kalmayıp, firmanın çalışanlarına ait kişisel bilgilerin, iş e-mail adreslerinin de sızdırılmasına neden oldu. Tam 1158 çalışana ait bilgilerin yer aldığı bu veriler, şirketin güvenlik önlemlerindeki ciddi bir ihmalin işareti olarak değerlendiriliyor. Bu tür sızıntılar, oyun endüstrisi için ciddi sorunlara yol açabilir; pazarlama stratejilerini, geliştirme süreçlerini, telif haklarını ve gizlilik anlaşmalarını etkileyebilir. Ayrıca, eksik ya da yanlış bilgilerin yayılması, oyunların yapım maliyetlerini artırabilir. Rockstar Games, bu güvenlik ihlali sonrasında alınacak önlemleri ve yaşanan durumu kontrol altına almak için ciddi çabalar harcamak zorunda kalabilir.

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Fatih Kuruçay
Fatih Kuruçay
Selamlar ben Fatih Kuruçay. Pamukkale Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Bu üniversiteden 2022 yılında mezun oldum. Çeşitli kurumlarda tam zamanlı olarak görev aldım. Oyun sektörü ve teknoloji alanında tecrübe sahibiyim.

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