Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Rus Kuvvetleri Starlink Terminallerini Artan Bir Şekilde Kullanıyor Teknoloji Haberleri Rus Kuvvetleri Starlink Terminallerini Artan Bir Şekilde Kullanıyor Fatih Kuruçay 4 Görüntüleme

Rus kuvvetleri işgal ettikleri bölgelerde Starlink terminallerini giderek daha fazla kullanıyor. Ukrayna ordusu için Starlink terminalleri üzerinde çalışan Kiev merkezli mühendis Oleh Kutkov, cephe hattındaki iletişim istikrarı ve hız konusunda da birçok şikayetin olduğunu söyledi. Mühendis, “Aslında Ruslar ön cephedeki terminalleri aktif olarak kullanmaya başladı” diyor.

Rus kuvvetleri işgal edilen bölgelerde Starlink tercih ediyor

Terminaller aktif olarak Rus bayiler tarafından satın alınmakta ve yeniden satılmaktadır. Alımlar üçüncü ülkeler üzerinden, paravan şirketler aracılığıyla yapılıyor. Oleh Kutkov, “Gönüllülerimiz tüm ülkelerde aynı şekilde terminal satın aldığı ve farklı kartlarla ödeme yaptığı için bu programları takip edip durdurmak imkansız” diyor. Bu terminaller yalnızca Ukrayna topraklarında faaliyet göstermektedir. Gerçek şu ki, ön hattaki 20 kilometrelik bölgede terminalin hangi tarafa ait olduğunu ayırt etmek imkansızdır. Bu, ön saflardaki Rus işgalcilerin de Starlink terminallerini kullanmasına olanak tanıyor.

Oleh Kutkov, bu ön hat alanlarında tüm terminallerin uydudan gelen aynı programlayıcı kapsamında aynı kanalı kullandığını ekledi. Çok sayıda terminal tek bir alanda yoğunlaşmıştır, bu da sistemin aşırı yüklenmesine ve hızın düşmesine neden olur. SpaceX, şirketin Rusya Hükümeti veya ordusuyla herhangi bir iş yapmadığını belirtti.