Rüzgar ve Işık, Peri Gibi Bir Robota Hayat Veriyor!

Tampere Üniversitesi’ndeki Light Robots grubundan araştırmacılar, “FAIRY” adlı bir proje üzerinde çalışıyor. Bu proje akıllı malzemeyi uçurmayı hedefliyor. Hao Zeng ve Jianfeng Yang liderliğindeki ekip, ışıkla kontrol edilen ve rüzgarla uçan bir polimer montaj robotu geliştirdi.

Rüzgar ve ışığın gücüyle uçan peri benzeri bir robot

Bir karahindiba tohumuna benzeyen yapay peri, ışığa duyarlı sıvı kristal elastomerden yapılmış yumuşak bir aktüatör ile donatılmış. Işık, robotun şeklini değiştirmek ve kalkış ve iniş hareketlerini kontrol etmek için kullanılabiliyor.

Araştırmacılar daha sonra, güneş ışığında çalışmaya izin vermek için malzeme hassasiyetini geliştirmeye ve mikro-elektronik cihazları, sensörleri ve biyokimyasal bileşikleri taşımak için yapıyı büyütmeye odaklanacaklar.

Milyonlarca yapay tohumun doğal rüzgarlar tarafından dağıtılabildiği ve ardından ışığı kullanarak belirli alanlara yönlendirilebildiği yapay tozlaşma da dahil olmak üzere robotun potansiyel uygulamaları son derece önemli. Eylül 2021’de başlayan FAIRY projesi beş yıllık bir süreye sahip ve Almanya’daki Max Planck Akıllı Sistemler Enstitüsü ve Aalto Üniversitesi iş birliğiyle araştırılıyor.

Işık ve rüzgar tarafından kontrol edilen yapay bir peri kavramı umut verici olsa da, iniş noktasının hassas kontrolü, yeniden kullanılabilirlik ve biyolojik olarak parçalanabilirlik gibi çözülmesi gereken birkaç zorluk var. Bu sorunları ele almak için malzeme bilimcileri ve mikro robotik alanında çalışanlarla yakın işbirliği gerekli olacaktır.

Daha sonra araştırmacılar, cihazın güneş ışığında çalışmasını sağlamak için malzeme hassasiyetini geliştirmeye odaklanacaklar. Ayrıca yapıyı, GPS ve sensörler gibi mikro elektronik cihazları ve biyokimyasal bileşikleri taşıyabilecek şekilde ölçeklendirecekler.