Ryzen İşlemcili RedmiBook Pro’lar Duyuruldu!

Bilindiği üzere Xiaomi‘nin alt markası olarak pazarda yer alan Redmi, akıllı telefonların yanı sıra dizüstü bilgisayarlarıyla da dikkat çekiyor. Şirket en son RedmiBook Pro ailesini Intel işlemcili olarak geçtiğimiz Şubat ayında tanıtmıştı. Bugün ise bu serinin yeni AMD Ryzen işlemcili modelleri resmi olarak duyuruldu.





Aslında bazı kaynaklarda hem Intel hem de Ryzen işlemcili RedmiBook Pro‘ların aynı anda tanıtılacağı yazıyordu ancak şirket bu kararından vazgeçerek AMD destekli modellerini aylar sonra tanıttı. 15.6 ve 14 inç olarak iki farklı ekran boyutuyla gelen modeller Ryzen tabanlı işlemcilere sahip durumda. Ayrıca her iki boyuttaki dizüstü bilgisayarlar iki farklı Ryzen donanım seçeneğine sahip, böylelikle kullanıcılar bütçesine ve ihtiyacına göre seçim yapabilecekler.





RedmiBook Pro 15, Ryzen 5 5600H ve Ryzen 7 5800H işlemci seçeneklerine sahip. Kullanıcılar istedikleri gibi bu iki işlemci arasında seçim yapabilirler. Her iki işlemcide en son Zen 3 çekirdeğine dayalı 35 W TDP parçalarına sahip. Ek bir GPU ile gelmeyen model, dizüstü bilgisayarlar için stabil şekilde çalışan Radeon grafik kartını içerisinde barındırıyor. Bununla birlikte RedmiBook Pro 15, 90 Hz tazeleme hızına sahip 3200 x 2000 piksel 16:10, 300 nit parlaklık sunan bir ekran ve 100 W hızlı şarj destekleyen 70 Whr pile sahip olarak geliyor. Aynı zamanda 1.8 kg ağırlığında olan model, Wi-Fi 6, USB-C, USB-A ve bir adet HDMI çıkışına sahip.





RedmiBook Pro 14 ise, 16:10 2560×1600 piksel 60 Hz bir ekran, 1.42 kg ağırlık ve 65 W hızlı şarj destekli 56 Whr pil ile geliyor. Ryzen 5 5500U ve Ryzen 7 5700U olmak üzere iki işlemci seçeneğine sahip olan model, Zen 2 çekirdeğine dayanıyor. H serisi işlemciler çift fanlı soğutma ile gelirken U serisi işlemciler tek fan ile geliyor. 15 inçli modelle aynı bağlantı seçeneklerine sahip olan cihaz, 16 GB DDR4 RAM ve 512 GB SSD‘ye sahip. Aynı şekilde 15 inç modelde bu RAM ve depolama kapasitesiyle geliyor. Redmi yeni Ryzen işlemcili dizüstü bilgisayarlarını 1 Haziran‘da piyasaya sunuyor. Fiyatlar ise şu şekilde;