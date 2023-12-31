Saints Row Epic Games Üzerinde Ücretsiz Oldu

Oyun dünyasının devi Epic Games Store, yılbaşına özel muazzam bir kampanya ile oyunculara sürpriz yapmaya devam ediyor. 20 Aralık’tan itibaren her gün ücretsiz oyun dağıtan platform, bugün itibariyle Steam’de 700 TL’ye satılan Saints Row’u hediye ediyor.

Epic Games ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor

Bu aksiyon oyununu alarak, kütüphanenizi zenginleştirebilirsiniz. Epic Games Store, oyunculara yılbaşı coşkusunu ücretsiz oyunlarla yaşatıyor. Oyun severler, her gün sürpriz oyunları kütüphanelerine ekleyerek eğlenceli ve heyecan dolu anlar yaşamanın tadını çıkarıyor.