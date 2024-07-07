Teknolojinin hemen her alanında büyük pazar payına sahip olmaya çalışan Samsung yeni SSD kartını duyurdu. Depolama çipleri ve bellek alanında da üretim yapan marka bu alanda en fazla 32 TB’lık SSD’ler üretmişti. Şimdi ise neredeyse bir araba parası fiyatında olması beklenen SSD’sini tanıttı. Samsung 60 TB’lık SSD çıkarıyor, işte detaylar…

Samsung 60 TB’lık SSD Çıkarıyor, İşte Detaylar!

Güney Koreli teknoloji markası Samsung pek çok alanda rüştünü ispatladığı gibi bellek ve depolama ürünleri alanında da sektörün en iyileri ile yarış içerisinde. Bellek ve depolama alanı ürünleri kapsamında dünya çapındaki dev markalar Solidigm ve Western Digital denilebilir. Samsung ise bu yeni SSD kartı ile bu firmalarla rekabete girmeye hazırlanıyor.

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Sektörde liderliğe oynamak isteyen Samsung yeni SSD kartı PM1743 ürününü duyurdu. Sıkı rakiplerinin karşısına PM1743 ürünü ile çıktı. PM1743 SSD kartı 60 TB’lık (teknik bakımdan 61.44 TB) olarak kullanıma sunulmakta. Bu kadar büyük depolama alanı kartları çoğunlukla veri merkezleri ve kurumsal firmalar tarafından kullanılmakta.

Samsung Yeni Nesil SSD PM1743 Özellikleri

Samsung’un 60 TB’lık SSD’sinden önce en büyük depolama alanı kartı 32 TB büyüklüğünde idi. Yani bu yeni kartı ile Samsung kart büyüklüğünü neredeyse iki katına çıkardı diyebiliriz. Büyük kapasiteye sahip Solidigm ve Western Digital marka SSD’lere rakip olacak PM1743; 176 katmanlı 7. Nesil V-NAND (3D NAND) QLC belleğe sahip olacak. SSD’nin 7.2 GB/sn sıralı okuma hızı ve 2.0 GB/sn’ye kadar olan sıralı yazma hızı ile geleceği de söylenmekte.

U.2 ve PCIe 4.0 x4 form faktörlerinde sunulacak olan PM1743, E3.S versiyonu ile gelecek. E3.S versiyonu yüksek depolama yoğunluğuna sahip cihazlar için PCIe 5.0 x4 arayüzü barındırmakta. Samsung yeni nesil SSD kartı özelliklerine bakıldığında büyük ölçekli kurumsal şirketler ya da veri merkezi gibi kuruluşlar için üretildiği söylenebilir.

Samsung PM1743 Fiyatı Ne Kadar?

Bu denli büyük bir alan sunan yeni Samsung 60 TB SSD fiyatı henüz açıklanmadı ancak neredeyse bir araba fiyatında olması bekleniyor. Çünkü SK Hynix, Micron ve Kioxia gibi markaların benzer büyüklükteki SSD kartları yaklaşık 7 bin dolar seviyelerinde satışa sunulduğu bilinmekte. Güncel kur ile 7 bin dolar 230 bin TL civarında yapıyor. Samsung’un bu yeni nesil SSD’si de bu civarlarda bir etiket fiyatına sahip olabilir.