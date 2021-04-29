Samsung, Akıllı Telefon Pazarında Liderliğini Koruyor!

Canalys geçtiğimiz günlerde yeni bir akıllı telefon analiz raporu yayımladı. Yayımlanan rapora göre 2021 yılının ilk çeyreğinde toplam 347 milyon akıllı telefon satışı yapıldı. Bu rakam 2020 yılına göre kıyaslandığında %27 bir artış sağlandığını ortaya koyuyor. Tabi satışların bu orana çıkmasının en büyük sebebi dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsüyle birlikte artan talep artışı olarak açıklanabilir.

Rapora göre 2021 yılının ilk çeyreğinde en çok satışı yapan şirket Samsung oldu. Şirket 76.5 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirerek pazarın %22‘lik kısmını elinde tutuyor. İkinci sıraya baktığımızda ise Apple 52.4 milyon satış rakamıyla birlikte pazarın %15‘lik kısmına sahip durumda. Xiaomi ise 49 milyon adet satış gerçekleştirmiş ve %14‘lük bir oranla üçüncü sırada yer aldı.

Canalys’in raporunda yer alan diğer akıllı telefon üreticileri ise listede yer almaya başardı. Oppo 37.6 milyon satış ile %11, Vivo 36 milyon ile pazarda %10‘luk bir paya sahip olan şirketler oldular. Ayrıca Oppo bu yılın ilk çeyreğinde %60 daha fazla satış yaparak daha yüksek bir yıllık büyümeye ulaştı.

Canalys yetkilisi Huawei‘nin diğer üreticiler kısmında ve 18.6 milyon satış gerçekleştirdiğini ifade ediyor. Canalys, ileriye dönük akıllı telefon raporunda, devam eden Covid-19 salgını ve yaşanan bir çip üretim kıtlığı pazarın küçülmesine yol açabileceğini tahmin ediyor. Özellikle çip üretim sorunu küçük üreticileri daha fazla sıkıntıya sokacak.