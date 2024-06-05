Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Samsung Akıllı Yüzük Galaxy Ring Çıkış Tarihi Belli Oldu: Ağustos Ayında Geliyor Teknoloji Haberleri Samsung Akıllı Yüzük Galaxy Ring Çıkış Tarihi Belli Oldu: Ağustos Ayında Geliyor Emine Emre 3 Görüntüleme

Samsung Galaxy Ring, giyilebilir teknoloji ürünlerine ilgisi olanlar tarafından uzun zamandır heyecanla bekleniyor. Cihaz hakkında daha önce de pek çok duyum ortaya çıkmıştı ve bunların pek çoğunu biz de siz Cepkolik okurları ile paylaşmıştık. Şimdi ise bir duyum olmaktan öte yeni bir haber mevcut. Samsung akıllı yüzük Galaxy Ring çıkış tarihi belli oldu; Ağustos ayında geliyor.

Samsung Akıllı Yüzük Galaxy Ring Çıkış Tarihi Belli Oldu: Ağustos Ayında Geliyor

Samsung giyilebilir teknoloji ürünü Galaxy Ring’i Unpacked etkinliğinde duyurmayı planlıyordu. Ancak tarih önceden ortaya çıktı. Samsung akıllığı yüzüğü Galaxy Ring’in birtakım patent risklerini ortadan kaldırmak amacıyla Oura’ya dava açtı. Oura, Finlandiya menşeli bir sağlık teknolojisi şirketi ve Oura Ring de uyku ve fiziksel aktivite takibi özelliklerine sahip olan bir giyilebilir teknoloji ürünü.

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Samsung Galaxy Ring de pek çok akıllı yüzük ile ortak özelliklere sahip. Örneğin yüzüğe pil konulması, fitness takibi gibi. Bahse konu davada bu tarz özelliklerin patentlerinin Oura’ya ait olmadığı ve pek çok akıllı yüzükte kullanılabildiği belirtilmekte. Samsung daha evvel de birtakım patent anlaşmazlıkları ile karşılaştığından dolayı Galaxy Ring’de böyle bir problemle karşı karşıya gelmek istemiyor ve bu dava da bir ön önlem şeklinde düşünülebilir.

Samsung Oura davasında oluşması muhtemel bazı patent problemlerini önlemeyi amaçlamakta ve bu kapsamda proses nasıl ilerleyecek hep birlikte göreceğiz. Bunun yanı sıra Samsung’un Galaxy Ring üretimine kısa zaman içersinde başlaması beklenmekte; Haziran ayının ortası gibi. Bu ay seri üretime geçilecek olan cihaz, belirtilene göre Ağustos ayında da piyasaya sürülecek.

Galaxy Ring Fiyatı Ne Kadar?

Teknoloji devi olan Samsung, dünya çapındaki pazar payı göze alındığında Oura Ring piyasasını kesebilecek güçte. Samsung’un bahse konu davada haklı bulunması neticesinde Oura ile birlikte pek çok küçük marka da Galaxy Ring’in baskısı altında kalabilir. Davanın sonuçlanması ve Galaxy Ring’in piyasaya sürülmesi ile pazarın durumu belli olacak elbette ancak Samsung akıllı yüzükğn fiyatı da elbette pazarı etkileyen önemli bir faktör olacak.

Samsung akıllı yüzüğü hayat kalitesini artıran pek çok özellikle gelecek. Egzersiz ve uyku takibi yapabilen yüzük kalp atış hızı, adımsayar, SpO2 takibi, uyku izleme gibi özellikler bu giyilebilir teknolojik ürünün bilinen niteliklerinden bazıları. Çeşitli parmak ölçüleri ile gelecek olan Galaxy Ring tasarımı ile de göz dolduruyor. Cihazın en çok merak edilen özelliklerinden biri de elbette fiyatı. Samsung akıllı yüzük fiyatının 300 ile 350 dolar bandında olması beklenmekte.