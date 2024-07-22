Teknolojinin en gelişmiş cihazlarından olan Samsung Galaxy Smart Ring kısa bir zaman önce tanıtıldı ve piyasaya sürüldü. AI teknolojisi ile donatılmış ve pek çok ilgi çekici özelliğe sahip olan Galaxy Ring, tanıtımda ve markanın resmi web sitesinde, farklı telefon markaları ile kullanılabilirliğine yönelik açıklama yapılmamıştı. Bundan dolayı da cihaz sanki sadece Samsung telefonlarla kullanılabilir gibi algılandı. Ancak, gerçekte durumun böyle olmadığını bir kullanıcı deneyimleyerek gösterdi. Peki, Samsung akıllı yüzük Galaxy Ring hangi telefonlarla uyumlu, bakalım…

Samsung Akıllı Yüzük Galaxy Ring Hangi Telefonlarla Uyumlu?

Samsung 10 Temmuz’da düzenlediği etkinlikte Galaxy Ring akıllı yüzüğünü lanse etti. Marka, tanıtımda Galaxy Ring’in diğer telefonlarla uyumundan bahsetmedi ve remi sitede de bu konu detaylı bir şekilde anlatılmadı. Bundan dolayı yüzüğün yalnızca Samsung telefonlarla kullanılacağı gibi bir izlenim oluştu. Ancak Galaxy Ring’i inceleyenler aslında durumun böyle olmadığını gördü.

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Bir sosyal medya kullanıcısı Samsung Galaxy Smart Ring’in Nothing telefonla çalışabildiğini gösterdi. Galaxy Ring’in başka bir telefonla (Android) kullanılabilmesi için Google Play’den Galaxy Wearable, Samsung Sağlık ve SmartThings uygulamalarının telefona yüklenmesi gerekmekte. Bu uygulamalarla birlikte Galaxy Ring farklı marka Android cihazlarla da kullanılabilmekte fakat bazı özellikleri hariç.

Samsung Galaxy Ring’in bütün özelliklerinden faydalanabilmek için Galaxy AI teknolojisini destekleyen bir Samsung telefon ile eşleşmesi gerekmekte. Diğer Android telefonlarla yüzüğün temel özellikleri kullanılabiliyor ancak her özelliği kullanılamıyor.

Galaxy Ring Özellikleri ve Fiyatı

Galaxy Ring, Samsung’un yeni nesil giyilebilir teknoloji ürünlerinden biri olarak piyasaya sunulmuş durumda. Titanyum materyalden üretilen bu yüzük; nabız ölçme, egzersiz takibi, uyku takibi, sıcaklık ölçme gibi yeteneklere sahip. Cihaz sağlık takibini yaparak kullanıcının enerji puanını oluşturmakta. Yüzükte GPS bulunmuyor ancak toza ve 100 metreye kadar suya dayanıklılık göstergesi olan IP68 sertifikasına sahip. Tek şarjla Galaxy Ring 6 – 7 gün boyunca kullanılabilen cihaz USB-C portu ile kutusunda şarj olabilmekte.

Galaxy Ring üç renk opsiyonu ile kullanıcılara sunulmuş durumda; titanyum gümüş, titanyum siyah ve titanyum altın. Son olarak Samsung akıllı yüzüğün fiyatına değinecek olursak da ABD’de 400 dolarlık bir etiket fiyatı olduğunu söyleyebiliriz. Galaxy Ring henüz Türkiye’de satışta değil ve ne zaman ülkemiz pazarına geleceği de açıklanmadı. Türkiye piyasasına geleceği tarih açıklandığında biz de sizlere buradan duyuruyor olacağız.