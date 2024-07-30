Samsung 10 Temmuz’da düzenlediği Galaxy Ring etkinliğinde pek çok yeni cihazını tanıtmıştı ve bunlardan biri de giyilebilir teknoloji ürünü olan Galaxy Ring idi. Galaxy AI teknolojisi ile donatılmış akıllı yüzük ön sipariş aşamasında hızlı bir sürede tükenmişti. Yeni gelen haberlere göre de Samsung akıllı yüzük Galaxy Ring’e yoğun ilgi olduğu görülüyor, marka üretimi artırıyor. İşte ayrıntılar…

Samsung Akıllı Yüzük Galaxy Ring’e Yoğun İlgi Var, Üretim Artıyor!

Giyilebilir teknoloji ürünleri piyasası oldukça hızlı bir şekilde büyüyor ve kullanıcının bu alana olan ilgisi oldukça fazla. Bu kapsamda 10 Temmuz’da tanıtılan Samsung’un akıllı yüzüğü de kullanıcının yoğun ilgisi ile karşılaştı. Samsung akıllı yüzüğe beklenenden daha çok ilgi geldi ve marka üretimin artırılması için talimat verdi.

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Samsung’un planlarına göre ilk parti 400 bin adet olacaktı ancak yoğun talepten ötürü üretimi 600 bin adet daha artırarak 1 milyona çıkardı. Yani yüzde 150 oranında bir artış söz konusu diyebiliriz. Marka bu yoğun ilgiden oldukça memnun.

Samsung Galaxy Ring, özellikleri bakımından piyasadaki diğer yüzüklerden pozitif ayrışıyor. Örneğin diğer yüzüklerde abonelik ücreti bulunuyor ancak Galaxy Ring’de böyle bir durum söz konusu değil. Ayrıca 1 haftalık pil ömrü ve Galaxy AI ile donatılmış olması da öne çıkan yönlerinden bazıları. Galaxy Ring farklı parmak ölçüleri ile kullanıcılara sunulmakta ve yaklaşık 400 dolarlık bir fiyat ile satılmakta.

Samsun Akıllı Yüzük Türkiye’de Satışa Çıkacak mı, Özellikleri Nasıl?

Samsung Galaxy Ring henüz ülkemiz pazarında satışa sunulmuş değil ve ne zaman Türkiye’de piyasaya çıkar, bu konuda bir açıklama bulunmuyor. Samsun Galaxy Ring akıllı yüzük özelliklerini, hatırlatmak adına kısaca listeleyecek olursak: