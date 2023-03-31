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Samsung, Apple İçin MacBook Air OLED Panelleri Üretiyor!

Bu yıl Apple için ekranları üreten Samsung olacak. Evet yanlış duymadınız, kendi rakibine OLED paneli tedarik edecek. Samsung'un Apple için sadece 11 inçlik bir iPad modeli üzerinde çalıştığı, yani MacBook Air için de panel üretme kapasitesine sahip olduğu bildiriliyor.

Ayşen Sıla

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Apple MacBook’lar birinci sınıf performans sunuyor ve ekranları da oldukça iyi, ancak OLED panelleri kullanan bazı Windows dizüstü bilgisayarlar kadar iyi değil. Samsung şu anda etkileyici bir AMOLED panele sahip Galaxy Book dizüstü bilgisayarlarıyla lider durumda. Bununla birlikte, Cupertino şirketinin 2024’ün sonuna kadar OLED MacBook’ları piyasaya sürmeyi planladığı ortaya çıktı ve ilginç olan şey şu ki, ekranları üreten Samsung olacak. Evet yanlış duymadınız, kendi rakibine OLED paneli tedarik edecek.

Yeni bir rapor, Samsung’un 13.3 inçlik Apple MacBook Air için OLED panelleri geliştirmeye başladığını bildirdi. Bununla birlikte, Samsung’un kendisi için bir ekran geliştirdiği MacBook Air’in gerçekten piyasaya sürülüp sürülmeyeceği ve ne zaman piyasaya sürüleceği belli değil. Geçmiş raporlara inanılacak olursa, Apple söz konusu OLED dizüstü bilgisayarları 2024’ün sonuna kadar tanıtacak.

Halihazırda Apple’ınkiler de dahil olmak üzere birçok dizüstü bilgisayar tarafından kullanılan Mini-LED ile karşılaştırıldığında, OLED birçok avantaja sahip olacak. Dizüstü bilgissayarlar için olan panel, daha ince, daha çok yönlü ve ağırlık olarak daha hafif olacak. Ek olarak, OLED ekranlar daha keskin görüntüler, daha canlı renkler ve daha yüksek yenileme hızları sunacak.

Samsung Galaxy Book Pro ic

Samsung’un Koreli rakibi LG Display, görünüşe göre üretim kısıtlamalarıyla karşı karşıya. Yeni haberlere göre LG şu anda Apple’ın gelecek yıl piyasaya sürmeyi planladığı 11 inç ve 13 inç iPad OLED‘leri geliştiriyor, bu nedenle diğer paneller için üretim kapasitesine sahip değil. Öte yandan Samsung’un Apple için sadece 11 inçlik bir iPad modeli üzerinde çalıştığı, yani MacBook Air için de panel üretme kapasitesine sahip olduğu bildiriliyor.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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