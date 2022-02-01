Samsung, Apple ve Xiaomi Avrupa’da Fırtınalar Estiriyor!

Avrupa akıllı telefon pazarı geçen yıl %8 büyüdü, bu yeterince iyi bir rakam olsa da, pandeminin 2020’de neden olduğu %14’lük düşüşten sonra yalnızca kısmi bir toparlanma süreci diyebiliriz.

2020’den 2021’e taşınan önemli bir trend; en üst sıranın dört kez karıştırılmasına yol açan yoğun satış rekabetiydi. Yine de bazı markalar kıtadaki satışlar açısından en iyi yılını yaşadı.

Huawei’nin satışları 2021’de Avrupa’da yıllık neredeyse %90 düşerek; onu %1’den daha az pazar payında ve 8. sırada (2020’de 4. sıradayken) bıraktı. Ancak Huawei’nin Avrupa’da unutacağı bir yılı daha varken; diğer satıcıların, özellikle de Çinli rakiplerin kutlama yılı oldu.

Apple, 2021’e ilk 5G iPhone’unun (iPhone 12 serisi) sürerek; %34 rekor bir pazar payıyla başladı, ancak onu ortalama %26 payla kapattı. 2020’de bu oran %22 idi. Samsung da, Şubat ayında Galaxy S21 serisini piyasaya sürdü ve bu; Koreli şirketin satışlarını Ocak ayına kıyasla %24 artırarak onu en üst sıraya taşıdı.

Ancak kısa süre sonra şirket, Vietnam’daki COVID-19 ile ilgili fabrika kapanışları nedeniyle; önemli tedarik sorunlarıyla uğraşmak zorunda kaldı. Bu, Xiaomi’nin Rusya, İspanya ve İtalya’daki büyük büyüme sayesinde; Haziran 2021’de ilk kez Avrupa’da liderliği ele geçirmesine yol açtı.

Şirketin liderliği kısa sürdü, ancak Samsung, Galaxy Z serisi katlanır akıllı telefonlarını tanıtmasıyla bir kez daha en üst sıralarda yer aldı. Xiaomi, bu süre zarfında bileşen kıtlığından ciddi şekilde etkilendi. Sonuç olarak, Avrupa akıllı telefon pazarı bu yıl geçen yılla karşılaştırıldığında daha da yoğun bir rekabet görecek.