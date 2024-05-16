Geçtiğimiz günlerde Apple yeni tableti iPad Pro tanıtımını yaptı. Cihazın oldukça iddialı tanıtım reklamında bir hidrolik pres ile boyalardan kitaplara, müzik aletlerinden kamera lenslerine kadar pek çok şey eziliyor ve iPad Pro ortaya çıkıyordu. Bu reklam pek çok kişi tarafından eleştirildi ve “yaratıcılık ezilemez” tepkileri aldı. Samsung ise bu tepkileri arkasına almayı ihmal etmedi ve kendi reklamını yaptı. İşte Samsung Apple yarışında yeni bölüm; reklam savaşları!

Samsung Apple Yarışında Yeni Bölüm: Reklam Savaşları!

Apple iPad Pro tanıtım reklamında kullanıcıları etkilemeye çalışsa da amaç yerini bulmadı. Teknolojinin yaratıcılıktan üstün olamayacağı yönünde pek çok eleştiri alan reklam Apple tarafından özür dilenerek yayından kaldırıldı. Apple’ın ezeli rakibi Samsung ise ayağına kadar gelen bu fırsatı kaçırmadı ve kendi reklamını bunun üzerinden yaptı.

En güncel teknoloji haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Samsung “yaratıcılık ezilemez” mottosuyla hem Apple’a zeki bir şekilde cevap verdi hem de kendi tabletinin reklamını yaptı. Samsung’un tableti Galaxy Tab S9 Ultra reklamında bir müzisyen Apple’ın hidrolik presle her şeyi ezip parçaladığı yerde yürüyor ve yerdeki kırılmış bir gitarı alıyor. Akabinde, pres makinesinin üzerine oturarak Galaxy Tab S9 Ultra’daki notalara bakarak gitarını çalıyor.

Samsung, söz konusu reklamın sonunda yaratıcılık ezilemez mesajını iletmeyi de unutmadı. Marka’nın X paylaşımında ise “Yaratıcılığı asla ezmeyiz” mottosu yer aldı. Apple’ın tabiri caizse çuvallayan reklamı Samsung’a güzel bir fırsat sundu ve Samsung da bu fırsatı zekice kullanarak Tab S9 Ultra reklamını yaptı. Samsung’un hem Apple’a cevap niteliğindeki hem de Galaxy Tab S9 Ultra’nın reklamının yapıldığı X paylaşımına aşağıdan bakabilirsiniz.

Samsung’dan Yaratıcılık Ezilemez Mesajı!

Samsung Galaxy Tab S9 serisi Apple iPad Pro tabletine rakip olarak tasarlandı. Serideki tabletlerin başlangıç fiyatı yaklaşık 800 dolar. Serideki tüm modeller Galaxy AI yapay zeka teknolojisi ile donatılmış durumda. Ayrıca Snapdragon 8 Gen 2 işlemciler ile oldukça güçlü olan cihazlar AMOLED ekranları ile de son derece yüksek görüntü kalitesine sahipler.

Samsung’un Apple’a gönderme yaptığı bu reklam teknoloji dünyasında büyük ses getirdi ve hem rekabetçi hem de yaratıcı olunabileceğini gözler önüne serdi. Ayrıca Samsung’un bu reklamı hem yaratıcı olduğunu hem de yaratıcılığı desteklediğini gösterdi. Teknolojinin en büyük iki devi arasındaki bu çekişmede sıradaki hamle ne olacak, hep birlikte bekleyip göreceğiz.