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Teknoloji Haberleri

Samsung Bellek Yongası Talebindeki Artışla Karını Yükseltmeyi Hedefliyor

Fatih Kuruçay Fatih Kuruçay
22 Mart 2024
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Samsung Bellek Yongası Talebindeki Artışla Karını Yükseltmeyi Hedefliyor

Çip gelirindeki önemli düşüş, Samsung’un kârına önemli ölçüde zarar verdi, ancak şirket artık yapay zeka uygulamalarına yönelik bellek ürünlerine olan talebin artması nedeniyle eski formuna geri dönüş bekliyor. Şirket artık bu yılki çip gelirinin krizden önceki 2022 seviyesine dönmesini ve bunun şirkete yüksek kâr getirmesini bekliyor. Samsung’un kârını yeniden önemli ölçüde artırabilmesi için bu seviyelere geri dönüş yapılması gerekiyor.

Samsung Bellek Yongası Talebindeki Artışla Karını Yükseltmeyi Hedefliyor

Samsung bellek karını yükseltmek istiyor

Bu beklenti, şirketin yıllık hissedar toplantısında Samsung eş CEO’su Kyung Kye-hyun tarafından da paylaşıldı. Kye-hun, Samsung’un çip bölümü olan cihaz çözümleri işine başkanlık ediyor. Ayrıca Samsung’un önümüzdeki iki ila üç yıl içinde dünyanın en büyük yarı iletken şirketi olmayı hedeflediğini söyledi.

Bellek yongası talebindeki düşüş ve fiyat düşüşleri, tüm yarı iletken ürünlerinin toplam geliri hala Intel’in gerisinde olmasına rağmen dünyanın en büyük bellek yongası üreticisi olmayı sürdüren Samsung’a da önemli ölçüde zarar verdi.

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