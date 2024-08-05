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Güney Kore menşeli dev teknoloji şirketi Samsung çocuklara özel Galaxy Tab A9+ Kids Edition tabletini duyurdu. Samsung daha evvel de çocuklara yönelik pek çok tableti piyasaya sunmuştu. Bu yeni tablet ise Galaxy Tab A9+’ın çocuklara özel versiyonu. İşte Galaxy Tab A9+ Kids Edition özellikleri ve fiyatı.

Samsung Çocuklara Özel Galaxy Tab A9+ Kids Edition Tabletini Duyurdu

Üst segment telefonları ile akıllı telefon piyasasının en güçlü iki markasından biri olan Samsung, ürün skalasında çocukları da es geçmiyor. Geçtiğimiz yıllarda çocuklara özel tabletleri satışa sunan marka, şimdi de Galaxy Tab A9 Plus tabletinin çocuklara özel versiyonunu çıkardı; Galaxy Tab A9 Plusa Kids Edition.

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Galaxy Tab A9+ tabletinin çocuklara özel versiyonu kısa bir zaman önce Endonezya’da ön siparişe açılmıştı. Şimdi ise cihaz ABD pazarında satışa çıktı. Kullanıcı kitlesi çocuklar olduğu için özenli bir çalışmayla pek çok iyileştirmenin getirildiği Galaxy Tab A9+ Kids Edition, Snapdragon 695 işlemcisinden gücünü almakta.

4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı özelliklerine sahip olan tablet, 11 inç büyüklüğündeki ekranı ile gelmekte. 90 Hz tazeleme hızı sunan panel FHD+ çözünürlüğe sahip. Mavi ışığın çocuğun gözüne zarar vermemesi için Göz Konfor Kalkanı özelliğine sahip olan tablette ebeveynler çeşitli uygulamalarla çocuğun ekrana maruz kaldığı zamanı kısıtlayabilecek.

Galaxy Tab A9+ Kids Edition Özellikleri

Galaxy Tab A9+ Kids Edition “Puffy Cover” tablet kılıfı ile birlikte satışa sunulmakta. Bu kılıf sayesinde düşmelere ve darbelere karşı tablet koruma altına alınmış oluyor. Hafif ve esnek oluşu ile kolay kullanım sağlayan kılıf standart Galaxy Tab A9+ tablet kullanıcıları için de yaklaşık 35 dolardan satışa çıktı.

Puffy Cover ile birlikte tabletin yanında çocukların yaratıcılıklarını destekleyen Crayo – Pen kalemi de bulunuyor. Bu sayede çocuklar rahatça ekrana çizim yapabiliyorlar. Çocuklara özel Samsung tablet 3 farklı renk seçeneği ile gelmekte; kırmızı, sarı ve mavi. Söz konusu tabletin bir diğer önemli özelliği ise Samsung Kids uygulaması ile ebeveyn kontrolü sağlaması. Uygulamayı tablete indirerek çocuk için gerekli kısıtlamalar yapılabilmekte.

Galaxy Tab A9+ Çocuk Versiyonu Tabletin Fiyatı Ne Kadar?

Samsung Galaxy Tab A9+ Kids Edition pazarını genişletmeye devam ediyor ve bu kapsamda ABD’de de satışa sundu. Global pazarda Samsung’un bu çocuk tableti ne zaman çıkacak bilinmiyor ancak ABD satış fiyatı 270 dolar seviyelerinden satışa sunulmuş durumda.