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Samsung Display, LCD Panel Üretmeye Devam Edecek!

Samsung Electronics'in isteği üzerine Samsung Display 2021 yılı içerisinde de LCD panele sahip televizyon üretimene devam edecek. Şimdilik durum bu üretimin kesin olacağı yönünde ancak ilerleyen zamanlarda şirket bu üretimden vazgeçebilir.

Yunus Emre Çakır

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Samsung

Bilindiği üzere bu yılın başlarından beri yapılan sızıntılarda artık LCD panellere talebin azalması ve Çin’li ekran üreticilerin artması nedeniyle Samsung Display‘in LCD panel üretimini sonlandıracağı yer alıyordu. Bununla birlikte şirketin 2020 yılının sonuna kadar LCD panel üretimini durduracağı söyleniyordu.

Ancak bugün ortaya çıkan yeni bilgilere göre şirketin bu kararı henüz kesin olarak almadığı bildiriliyor. Samsung Electronics‘in isteği üzerine şirket LCD panel üretim planlarını bir süre daha erteleme kararı aldı. Böylelikle bu yıl içerisinde Samsung Display‘in LCD panel üretimine devam edeceği kesinleşmiş oldu.

Samsung LCD Panel

Samsung Electronics‘in bu isteği daha çok monitör ve TV‘lere olan talep artışından kaynaklanıyor. Dünyayı etkisi altına alan virüste bu talebin artışını daha fazla etkiliyor. Eğer Samsung Display yeterince LCD panel üretemeseydi Samsung Electronics bu panelleri LG‘den temin etmek zorunda kalacaktı. Bu nedenle Samsung Display, LCD panel üretimine bu yıl içerisinde de devam edecek.

Ayrıca şirketin CEO‘su Joo-sun Choi, LCD panel üretimlerine önümüzdeki yılın sonuna kadar devam edebileceklerini dile getirdi. Ancak bazı analistler Samsung‘un bu kararından dönme ihtimalinin olabileceğini tahmin ediyor. Tabi Samsung Electronics‘in dışardan panel işine girmesi şirket için büyük bir zarar olarak da görülüyor. Şuan da şirket üretim için kolları sıvamış durumda ancak ilerleyen günlerde bu durumun ne olacağı daha kesin bir hal alacaktır.

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