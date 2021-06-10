Samsung Dünyadaki En Küçük Kamera Sensörüyle Geliyor!

Samsung Electronics, endüstrinin ilk 0,64 mikrometre (μm) piksel görüntü sensörü olan Samsung ISOCELL JN1‘in seri üretimine başladığını duyurdu. 50 megapiksel sensör, Gelişmiş ISOCELL 2.0, Smart-ISO ve Double Super PDAF gibi son teknolojilerle donatılmış.

Şirket, ISOCELL 2.0 teknolojisini kullanan Samsung JN1’in ışık hassasiyetini yaklaşık yüzde 16 oranında artırabileceğini iddia ediyor. Küçük bir 1/2.76 inçlik optik formata yerleştirilmiş tüm teknolojilerle, bugüne kadarki en çok yönlü görüntü sensörü olarak lanse ediliyor.

JN1, standart geniş kamera seçeneklerine ek olarak sensörün ön, ultra geniş veya telefoto kameralar için kullanılmasına izin vererek mevcut 1/2,8 inç ürünlerle de uyum sağlıyor. Ayrıca kamera modülünün yüksekliğini yüzde 10 civarında azaltarak daha ince ve daha modern tasarımlar için kamera çıkıntısını en aza indirebiliyor.

Düşük ışıkta fotoğrafçılık için, Samsung’un dört bitişik 0,64μm pikseli büyük bir 1,28μm pikselde birleştirerek daha parlak fotoğraflar için ışık hassasiyetini dört katına çıkaran dörtte bir piksel gruplama teknolojisi Tetrapixel’i kullanıyor.

Ayrıca, ortamın aydınlatma seviyesine göre dönüşüm kazancını değiştiren Smart-ISO da var. Smart-ISO, parlak ayarlarda parlak ayarlarda ayrıntıları korumak için düşük ISO modunu ve düşük ışıklı ortamlarda çekim bozukluğunu azaltmak ve mükemmel düşük ışık performansı oluşturmak için Yüksek ISO modunu kullanıyor.

Sensör ayrıca, Super PD’den (1/32) iki kat daha fazla piksel yoğunluğuna (1/16) sahip geliştirilmiş Double Super PD ile birlikte geliyor ve yaklaşık yüzde 60 daha az olan ortamlarda bile aynı otomatik odaklama performansını sağlıyor.

Saniyede 60 karede (fps) 4K çözünürlüğe kadar video kaydını veya 240fps’de full HD’yi destekliyor. Samsung, JN1 50 megapiksel görüntü sensörünün şu anda seri üretimde olduğunu ve yakında akıllı telefonlarda kullanılacağını söylüyor.