Samsung, En Yeni Hava Temizleyicisini Satışa Sundu!

Samsung, AI işlevselliğini destekleyen birinci sınıf bir hava temizleme cihazı olan Bespoke Cube Air Infinite Line’ı piyasaya sürdü. Samsung Cube Air Infinite Line, standart cihazlardan tamamen farklı bir temizlik deneyimi sunuyor. Ürün, tasarım ve geliştirme süreçlerinde yenilikçiliğin yanı sıra temiz teknoloji vaat ediyor. Samsung Bespoke Infinite Line birinci sınıf ev aletleri ürün serisiyle beraber geliyor.

Samsung Cube Air Infinite Line, odanın dört tarafında da kirli havayı 360 derece ortadan kaldırmak için 4 yönlü surround temizleme teknolojisini kullanıyor. Daha sonra temiz havayı odanın her tarafına eşit bir şekilde dağıtıyor. Aynı zamanda daha hızlı arıtma ve hava sirkülasyonu özelliğiyle geliyor.

Çalıştırıldığında filtreden geçen temiz havayı kaynaktan 11 metre uzağa gönderen Pop-up Clean Booster özelliğine sahip. Temizleyici, yaşam alanınıza uyacak şekilde özelleştirilebiliyor. Dönme açısı aralığı SmartThings uygulaması kullanılarak da ayarlanabiliyor. Cihaz, çalışmadığı zamanlarda içeride saklanacak şekilde tasarlanmış ve çevreye uyum sağlayabiliyor.

Samsung Cube Air Infinite Line, özelleştirilmiş bir temiz çözüm için yapay zeka teknolojisini kullanıyor. Dış hava kalitesini karşılaştırıp öğrenebilir ve hava kalitesinin kötüleşeceği tahmin edildiğinde arındırabiliyor. İç mekan hava kalitesi iyileştiğinde, optimum enerji kullanımı için rüzgar gücünü otomatik olarak ayarlar veya fan çalışmasını durduruyor. AI tasarruf modu %45’e kadar enerji tasarrufu sağlayabilir ve aynı zamanda paradan da tasarruf edebiliyor. Cihaz, ultra ince filtreye sahip entegre bir S Filtresi, antibakteriyel toz toplama filtresi ve kömür koku giderici takviye filtresiyle donatılmış. %99,99’a kadar toz ve odadaki kokuları giderme özelliğine sahip.