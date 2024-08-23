Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Samsung Esnek ve Şekil Değiştirebilen Yeni Nesil Ekran Prototipini Tanıttı Teknoloji Haberleri Samsung Esnek ve Şekil Değiştirebilen Yeni Nesil Ekran Prototipini Tanıttı Emine Emre 6 Görüntüleme

Ekran teknolojisine bambaşka bir boyut geliyor. Şimdiye dek katlanabilir ve rulo yapılabilen ekranları piyasada görmüştük ancak Samsung’un bu yeni teknolojisi gerçekten ekran alanına bambaşka bir boyut getiriyor. Samsung esnek ve şekil değiştirebilen yeni nesil ekran prototipini tanıttı. Micro LED esnek ekran teknolojisi ile geliştirilen bu ekran modeli hepinizi çok şaşırtacak.

Samsung Esnek ve Şekil Değiştirebilen Yeni Nesil Ekran Prototipini Tanıttı

Teknolojinin geldiği nokta bazen hepimizi şaşırtabiliyor; Samsung’un yeni esneyen ve şekil değiştiren ekranları da böyle gelişmelerden biri. Micro LED esnek ekran teknolojisi Güney Kore’de düzenlenen IMID 2024 (Uluslararası Bilgi Ekranı Toplantısı) konferansında gözler önüne serildi. Ekran teknolojisi alanında dünyanın en büyük markalarından biri olan Samsung tanıtımda, Jeju Adası’nı yeni nesil ekranda gösterdi.

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Samsung’un bu yeni ekran modelinde Jeju adası 3 boyutlu bir şekilde görüntülendi. Görüntünün her detayı muhteşem bir ilgiyle izlendi. Micro LED ekran teknolojisi ile geliştirilmiş olan bu esnek ekran yalnızca 2D değil 3D görüntülerde de üst düzey bir performansa sahip. Samsung söz konusu ekran modeli ile tüm dünyayı kendine hayran bıraktı desek sanırım abartmış olmayız.

Samsung esnek ekran teknolojisi alanında uzun bir süredir çalışmakta. Bu kapsamda ilk esnek ekranını 2017’de görücüye çıkarmıştı. Geçmişte tanıttığı bu ekran Dinamik AMOLED ekran teknolojisi ile geliştirilmişti. Yeni ekran modelinde Micro LED teknolojisi kullanılmış ve bu şekilde çok daha dayanıklı ve ergonomik bir ekrana ulaşılmış durumda. Samsung’un bahse konu ekran tanıtımını aşağıdan izleyebilirsiniz:

Samsung Micro LED Esnek Ekran Özellikleri

Samsung Micro LED esnek ekran modelinin özelliklerine bakacak olursak; ekranın dinlenme modunda iken yüzde 25 oranda uzayabildiği söylenebilir. Uzamış halinden eski haline de herhangi bir zarara uğramadan dönebilir. Bu ekran uzamanın yanı sıra döndürülebilir ve bükülebilir niteliklere de sahip. Bu özellikler ekrana farklı kullanım alanları açmakla birlikte daha dayanıklı bir yapı sağlıyor.

Samsung’nun yeni esnek ekran modeli inç başına 120 piksel yoğunluğa sahip. Aslında bu yoğunluk değeri markanın diğer ekran modellerinin yanında biraz düşük gibi görünebilir ancak kullanım alanına göre bu değerlerin son derece uygun olabileceğini söyleyebiliriz. Örneğin bazı monitörler ve televizyonlar için bu PPI derecesi yeterli olacaktır. Samsung’un bu esnek ekranı hangi alanlarda kullanılacak, bakalım…

Samsung Esnek Ekranları Hangi Alanlarda Kullanılacak?

Samsung tanıtımda söz konusu yeni nesil esnek ekranların hangi cihazlarda kullanılacağına yönelik bir açıklamada bulunmadı. Bununla birlikte, gelen tahminlere göre söz konusu ekranlar hali hazırda icat edilmemiş teknolojik bir cihazda kullanılacağı yönünde. Bu bağlamda giyilebilir teknoloji cihazları ön plana çıkıyor. Giyilebilir teknoloji bir cihazın yanı sıra otomobil ekranlarında ya da akıllı telefonlarda da bu ekran teknolojisi kullanılabilir.