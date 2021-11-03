Samsung Exynos 1280 İşlemci Geliyor!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, akıllı telefon pazarında hakim oyuncu konumunda ve akıllı telefonlara güç sağlayan kendi işlemcisini yapan birkaç üreticiden biri.

Şirket, ağırlıklı olarak orta sınıf ve amiral gemisi/premium akıllı telefonları hedefleyen; bir Exynos çip serisine sahip. Ancak son rapora göre Samsung; giriş seviyesi akıllı telefonlar için yeni bir yonga seti çıkarmaya hazırlanıyor.

Güvenilir bir kaynak, Samsung’un 5nm’lik bir süreç kullanılarak; üretilecek yeni bir Exynos 1280 yonga seti üzerinde çalıştığını açıkladı. Ayrıca rapor, özelliklerin Exynos 1080’den daha düşük olduğunu ve bu da bu yeni çipin giriş seviyesi akıllı telefonlara yönelik olduğunu da ekliyor.

Exynos 1080, 2.8 GHz hızında çalışan bir Arm Cortex-A78 çekirdeği, 2.6 GHz hızında çalışan; üç Cortex-A78 çekirdeği ve dört Cortex-A55 çekirdeği ile sekiz çekirdekli bir işlemci ve şirketin; giriş seviyesi telefonları için kullanılıyor. Şu an itibariyle Vivo, akıllı telefonlarında Exynos 1080 işlemciyi kullanan tek şirket gibi diyebiliriz. Exynos 1280, bu işlemcinin yerini alacak.