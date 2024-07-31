Samsung Exynos 2500 İşlemcisini Doğruladı, Galaxy S25’te Kullanılabilir!

Samsung bir süredir yeni işlemcisi Exynos 2500 üzerinde çalışmakta. Bu yonga seti hakkında bazı olumsuz yorumlar ortaya çıkmıştı ancak Samsung’un son açıklaması, negatif yorumları bertaraf etti. Galaxy S25 serisinde kullanılacağı düşünülen çip setinin özellikleri ortaya çıktı. Samsung Exynos 2500 işlemcisini doğruladı, işte ayrıntılar…

Samsung Exynos 2500 İşlemcisini Doğruladı

Samsung 2024 yılının 2. çeyrek finansal verilerini açıkladı. Yüzde 23’ü aşkın gelir artışı yaşayan şirketin kar artışı ise yüzde 1458 oranında oldu. 2024 2.çeyrek raporuna göre marka oldukça yüksek kar elde etmiş görünüyor. Finansal verilerin yanı sıra Samsung açıklamasında Exynos 2500 çip setini de duyurdu ve resmi olarak ilk açıklama gelmiş oldu.

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Samsung açıklamasında söylenenlerin aksine Exynos 2500 işlemcisinde herhangi bir verim problemi bulunmadığını da deklare etti. Samsung 10 Temmuz’da tanıtmış olduğu yeni nesil akıllı saatleri Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch Ultra’da 3 nm üretim sürecinden geçen ilk yonga seti Exynos W1000’ü kullandı. Exynos 2500 işlemcisi ise markanın 3 nm sürecinde üretilmiş ikinci yonga seti olarak piyasaya çıkacak.

Exynos 2500 yonga setinin hangi cihazlarda kullanılacağını marka henüz açıklamadı ancak gelen tahminlere göre Galaxy S25 serisinin bazı modellerinde bu güçlü çipin kullanılma ihtimali bulunuyor. Samsung “System LSI, iş bölümü yeteneklerini amiral gemisi ürünler için istikrarlı Exynos 2500 tedarikine odaklamayı planlıyor.” açıklamasında bulundu.

Exynos 2500 Galaxy S25’te Kullanılabilir

Samsung’un ikinci nesil 3 nm sürecinden geçen Exynos W1000 çipi, piyasadan olumlu yorumlar aldı. Marka açıklamasında, ikinci nesil 3nm GAA sürecinin tam anlamıyla üretimde olduğunu duyurdu. Markanın yaptığı açıklamalardan anlaşılacağı üzere Exynos 2500’ün verim problemi gibi sorunu olmayacak.

Gelen duyumlara göre Samsung pek çok pazara sunduğu Galaxy S25 ve Galaxy S25 Plus telefonlarında Exynos 2500’ü kullanırken; Çin, Güney Kore ve ABD pazarlarında ise bu telefonlarda Snapdragon 8 Gen 4’ü kullanabilir. Serinin Galaxy S25 Ultra modelinde ise tüm pazarlarda Snapdragon 8 Gen 4’ün olması bekleniyor. Peki Samsung’un bu yeni yonga seti Exynos 2500 özellikleri nasıl olacak?

Muhtemel Exynos 2500 Özellikleri

Exynos 2500 özellikleri henüz resmi olarak açıklanmadı ancak hali hazırda ortaya çıkmış bilgilere göre çipin beklenen özelliklerinden bahsedelim. Exynos 2500 yonga setinde; 1 adet 3.2 GHz hızında Cortex-X5 çekirdeği, 3 tane 2.3 – 2.5 GHz hızında Cortex-A730 çekirdeği, bu hızdan biraz daha yavaş çalışan 2 tane Cortex-A730 çekirdeği ve 4 tane Cortex-A520 çekirdeği olmak üzere toplamda 10 çekirdekli bir yapıya sahip.

Bunlarla birlikte Exynos 2500, Samsung Xclipse 950 GPU’sunun da (AMD RDNA3 mimarisine dayanmakta) yonga setinde bulunması beklenmekte. Özelliklerine bakılınca, Exynos 2500’ün enerji verimliliği konusunda sıkı bir rekabete geldiği söylenebilir.