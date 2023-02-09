Samsung Flex Gaming Handheld Konsept Tasarımına Bir Göz Atın!

Yakın zamanda Las Vegas’ta düzenlenen CES 2023 etkinliğinde Samsung, akıllı ev aletlerinden akıllı TV ve monitörlere kadar birçok ürünü duyurdu. Koreli teknoloji şirketi, bu etkinlikte gözden kaçan konsept bir oyun cihazını yeniden gözler önüne serdi.

Samsung Flex Gaming, yeni bir Android oyun cihazı prototipi olarak karşımıza çıkıyor. Cihaz, bir teknoloji ve oyun eleştirmeni tarafından kısa bir videoya kaydedildi ve katlanır ekranı ve takılı denetleyici çevre birimini gösteren bir personeli gösteriyor.

Samsung Flex Gaming, Razer Edge’e benzer şekilde özel bir denetleyici çevre birimi ile tablet benzeri bir tasarımı benimsiyor gibi görünüyor. Bununla birlikte, denetleyicinin cihazla çok daha iyi görünmesi, tek bir birim olabileceği yönünde spekülasyonlara yol açıyor.

Cihazın katlanır ekran teknolojisi, benzersiz hareketli parçalara sahip büyük bir katlanır tablet olan Samsung Flex Hybrid‘i kısa bir süre önce piyasaya sürdükleri için Samsung’un katlanır ekranlara bir katkısı olarak karşımıza çıkıyor.

Android oyunlarının yükselişiyle birlikte, Samsung’un oyun pazarına yönelik girişimleri var. Samsung, cep telefonları ve tabletleriyle sınırları zorlamakla ünlü ve Samsung Flex Gaming, yenilikçi yaklaşımlarının bir başka örneği olabilir.