Samsung Galaxy A Serisi Telefonların Lansman Tarihini Açıkladı

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Samsung, yeni Galaxy A serisi telefonlarının lansman tarihini resmi olarak onayladı. Şirket, yaklaşmakta olan telefonların model adlarını açık bir şekilde açıklamamış olsa da tüm işaretler, uzun süredir söylentileri olan Galaxy A55 ve Galaxy A35’i işaret ediyor. Samsung Hindistan’ın kayıt sayfasına göre, yeni Galaxy A telefonları 11 Mart’ta yerel Hindistan saatiyle 14:30’da (4 AM ET) geliyor. Telefonların ABD lansmanına ilişkin henüz bir haber yoktur.

Galaxy A telefonları 11 Mart’ta geliyor

Samsung’un tanıtım sayfası, lansman tarihini duyurmanın yanı sıra, yaklaşmakta olan orta sınıf telefonlarla ilgili birkaç ayrıntıyı da doğruluyor. Birincisi, bir resim Samsung’un Galaxy A55 için benimsediği söylenen yeni “Key Island” tasarımını gösteriyor. Key Island, esasen ses ve güç düğmelerini, Galaxy S24 serisinde görmediğimiz bir şekilde, yan taraftaki hafif yükseltilmiş bir platforma yerleştiriyor.

Samsung ayrıca gelecek telefonların düşük ışıkta fotoğrafçılık becerilerini de ön plana çıkarıyor. Galaxy A55’in 50MP birincil sensör, 12MP ultra geniş kamera ve 5MP makro lensten oluşan yükseltilmiş üçlü arka kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor. A35’in ayrıca 50MP ana kamerayla lider olması bekleniyor.